Deuda externa: Alberto fortalece oferta y dice "es la última"

El presidente Alberto Fernández ratificó durante este fin de semana que la oferta presentada hace quince días para los acreedores de la deuda soberana es la última propuesta que se formulará.

En reportajes publicados en Página/12, y en el británico Financial Times el mandatario aseguró: “ésta es la última oferta que hace la Argentina, no va a haber otra”, intentando marcar la cancha frente a una semana de definiciones y en la cual el frente político interno también trae aparejadas algunas complicaciones.

Fernández sostuvo que es optimista respecto del avance de las negociaciones y que –una vez resuelto esto– “sea la última vez en la historia que la Argentina discuta el problema de la deuda. Cualquier cosa más pondría nuestra capacidad a [pagar nuestras deudas] en riesgo, y no quiero estafar a nadie “. Y agregó: “Quiero poder mirarle a los ojos y no ser acusado de mentir. Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más”, dijo al Financial Times.

El primer mandatario reconoció que un colapso en los precios del petróleo significaba que Argentina ya no podía “confiar en sus enormes reservas en Vaca Muerta, para impulsar el crecimiento futuro”, pero dijo que la vasta extensión de tierra fértil de la nación equivale a lo que él llamó “una vaca viva” y una oportunidad de valor agregado, exportaciones de alimentos procesados”.

Las frases salientes

“No existe un plan detallado. Francamente, no creo en planes económicos. Creo en las metas que podemos establecernos para que la economía pueda trabajar para lograrlos”.

“Si quería nacionalizar o expropiar empresas, no comenzaría con aquellas que están en bancarrota, comenzaría con aquellos que funcionan bien”, dijo.

“Con Cristina somos amigos, nos llevamos bien, nos hemos conocido hace mucho tiempo. No somos necesariamente iguales, pero nuestras diferencias no nos dividen. Por el contrario, hace un tiempo nos dimos cuenta de que estar separados facilitó nuestra derrota”.

“El mundo quedó dado vuelta, hay alrededor de 40 países que están en condiciones de defaultear”

“Esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores Vinimos a solucionar un problema que no creamos “,

“Espero que la Argentina se recupere con sus propios recursos, con el impulso del Estado y que dejemos de endeudarnos porque la deuda nos condiciona. Pasa en la vida individual y pasa en la vida de los países, no te condiciona solo políticamente te condiciona para poder proyectar porque tenés esa espada de Damocles en tu cabeza”

“La pandemia nos da la oportunidad de ir hacia un lugar de construcción distinto. Hay un plan general y un plan específico. Va a ser necesario hablarlo con los gobernadores de cada región”.