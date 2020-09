La decisión de este miércoles fue adoptada por la sala III del máximo tribunal penal del país, que rechazó por inadmisible un recurso de queja de la defensa de la vicepresidenta, con lo que quedaron firmes los procesamientos en esa parte del caso vinculada a presuntas maniobras de cartelización de obra pública.

Los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci rechazaron la queja del abogado Carlos Beraldi contra los procesamientos dictados a Cristina, Julio De Vido, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y empresarios de la construcción como Carlos Wagner, Benito Roggio, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone y Angelo Calcaterra.

de vido.jpg El ex ministro Julio de Vido, uno de los procesados en la causa Cuadernos.

También están procesados Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Tito Biagini, Héctor Sánchez Caballero y Patricio Gerbi, entre otros, en la causa que se conoció como "camarita". Todos están acusados por supuesta asociación ilícita y 175 casos de cohecho entre 2003 y 2015.

"La decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena", concluyó el Tribunal en su fallo.