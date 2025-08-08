Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público

En una cadena nacional, este viernes, Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público.

8 de agosto 2025 · 22:01hs
Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público.

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público.

En una cadena nacional para anunciar medidas económicas, el presidente Javier Milei apuntó contra la oposición por la última sesión en la Cámara de Diputados, en la que se aprobaron proyectos que van en contra del plan del Gobierno, y dijo que se utilizaron “causas nobles como excusas”.

LEER MÁS: FMI alertó que leyes vetadas por Javier Milei elevarían el gasto público en 1,5% del PBI

Principales conceptos de Javier Milei

En el inicio, Milei expresó: “El Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional”.

Interpol Singapur desconoce a Julian Peh. El CEO que se entrevistó con Javier Milei y del que no hay constancia de ingreso al país tiene nombre chino Bai Qihao

$LIBRA: La Fiscalía remitió datos incompletos a Interpol y retrasa la investigación

Las organizaciones sociales y sindicales reclamaron la reactivación de la obra pública.

Marcha por San Cayetano: en Paraná reclamaron "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo"

Además, continuó: “Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, incluyen reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario docente y las pensiones por discapacidad, entre otros. Eso representa un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI, e implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año”.

Enseguida, el Presidente justificó el veto: “Mi tarea no es parecer bueno, sino hacer el bien”.

Más adelante, defendió la política económica del Gobierno que encabeza: “Emitir dinero no genera riqueza, la destruye”.

Sin emisión monetaria

La primera medida que anunció Milei consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro nacional utilice fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario del Estado. En la práctica, esto bloquea la posibilidad de apelar a la emisión monetaria como vía de financiamiento de los déficits fiscales.

“El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, afirmó el presidente durante su discurso.

Según el primera mandatario, esta forma de financiamiento ya estaba descartada en la práctica durante su gestión, pero ahora ese compromiso quedará formalizado mediante una resolución administrativa.

Desde el punto de vista de la doctrina económica a la que adscribe el gobierno, la emisión sin respaldo fue uno de los motores principales de la inflación que la Argentina arrastró durante años. El Presidente insistió en que el exceso de dinero en la economía “destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”. Al eliminar esta vía, Milei busca garantizar que no se repita la dinámica inflacionaria registrada en el pasado reciente.

La segunda medida va más allá y propone cambiar el marco legal. Milei adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal. El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.

Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.

En la fundamentación, el Presidente sostuvo que la historia argentina reciente muestra que cada vez que el Estado aumentó el gasto sin capacidad de financiamiento genuino, recurrió a la emisión o un mayor endeudamiento. Esto, advirtió, terminó en procesos de inflación acelerada, pérdida del poder adquisitivo y, como consecuencia, más pobreza e inestabilidad social.

“Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario”, dijo Milei.

l anuncio de estas medidas llega tras una serie de leyes aprobadas en el Congreso que, según Milei, agregan un nivel de gasto que pone en riesgo el equilibrio fiscal. Entre los proyectos mencionó la moratoria previsional, el aumento de salarios docentes y mejoras en pensiones por discapacidad, que sumarían, según su cálculo, un gasto anualizado de casi 2,5% del PBI.

La decisión de endurecer el equilibrio fiscal busca limitar la capacidad del Congreso, además intenta blindar el rumbo económico. “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para delante”, desafió al Congreso.

Javier Milei anuncio Equilibrio Fiscal Gasto Público Cadena nacional
Noticias relacionadas
Jubilaciones y emergencia en discapacidad: Javier Milei oficializó el veto

Jubilaciones y emergencia en discapacidad: Javier Milei oficializó el veto

Trabajadores del Conicet inician un paro de 48 horas con vigilia por la crítica situación salarial y más de 4.000 despidos

Conicet va al paro contra el ajuste de Javier Milei

furor por el streaming bajo el mar del conicet en un contexto de vaciamiento

Furor por el streaming bajo el mar del Conicet en un contexto de vaciamiento

Veto de Javier Milei. Ahora la oposición deberá juntar dos tercios para insistir en el Congreso la continuidad de las leyes votadas sobre aumento a jubilaciones y discapacidad

Javier Milei vetó el aumento a jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad

Ver comentarios

Lo último

Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público

Ultimo Momento
Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Policiales
Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Ovación
Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Huracán pegó en el momento justo y derrotó a Tigre

Mariano Werner: Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro

Mariano Werner: "Perdimos más de 60 puntos que nos metían en la Copa de Oro"

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Con el aporte de Melany Detzel, las Panteritas volvieron a ganar en el Mundial U21

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

Nicolás Bonelli confiado para el Desafío de las Estrellas

La provincia
Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Paraná: tras los allanamientos en barrio Mosconi II encontraron bochitas de cocaína

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

Falleció el Cardenal Estanislao Esteban Karlic

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Dejanos tu comentario