Cristina Fernández: la Justicia la autorizó a salir a la terraza de San José 1111

18 de diciembre 2025 · 11:52hs
La Justicia federal autorizó a Cristina Fernández a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.

Cristina Fernández.jpeg
Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota de Fuerza Patria.

Cristina Fernández saludó desde su balcón tras la derrota de Fuerza Patria.

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria,

