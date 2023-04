La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata, sostuvo que se deben "revisar" las condicionalidades" del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Afirmó también que "la historia de la convertibilidad es la historia de la dolarización" y marcó que "empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos". Además aseguró que "la inflación no para con la dolarización".

Cristina Kirchner aclaró que "nadie dice que no haya que pagarle" al FMI, "más allá de la discusión de las sobretasas", aunque sí abogó por que "se revisen las condicionalidades" del acuerdo. También afirmó que en el futuro "va a haber que discutir que las sumas que se paguen al Fondo estén atadas con un porcentaje al superávit comercial".

Asimismo, dijo que el acuerdo firmado con el FMI es "inflacionario" y añadió que ese efecto reviste el "gran problema que tiene la sociedad argentina". Para la Vicepresidenta, el acuerdo es inflacionario porque "es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países", por lo que llamó a "revisar las cláusulas" de ese convenio.

"Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía. Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada", expresó la Vicepresidenta.

Embed

"El pasado aparece otra vez acá en el presente", dijo Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que Argentina atraviesa una "situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro".

Más adelante, la vicepresidenta afirmó que "la inflación no para con la dolarización" y puso como ejemplo lo que sucede en Ecuador, que carece de una política monetaria.

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", manifestó.

cristina fernandez de kirchner 2.jpg

La vicepresidenta criticó en varios tramos a Javier Milei, el economista precandidato a presidente por La Libertad Avanza. “Acá no es casualidad que la única dirigente condenada, perseguida y a la que intentaron asesinar es una sola. No quiero ser autoreferencial pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué? Si nunca te pasó nada hermano, si nunca te pasó nada, ¿qué me venís a joder que te tenemos miedo? ¿De dónde? Caraduras, caraduras. Es increíble”, vociferó.

Embed

LEER MÁS: Siempre se puede estar peor

javier milei.jpg

Es la primera aparición pública de la Vicepresidenta tras el enuncio de la decisión del presidente Alberto Fernández de no presentarse para un próximo mandato en las elecciones de octubre, y se da el mismo día en que un equipo de funcionarios del ministro de Economía, Sergio Massa, viajó a Estados Unidos a rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un comunicado, se indicó desde la EJNK que la charla magistral titulada "27 de abril 2003-2023. La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica" se da también en el marco de los 20 años de las elecciones en que se consagró presidente Néstor Kirchner, por el desistimiento de Carlos Menem a presentarse en el balotaje.

LEER MÁS: Bordet decidió unificar las elecciones

"Se cumplen 20 años de la elección que cambió la historia y le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia de la Nación. Un hombre que tuvo el coraje, la inteligencia, las convicciones, la entrega y el amor por la Patria para, junto al pueblo, levantar a la Argentina", se remarcó asimismo en el texto.

Además, se indicó que la escuela "será un espacio de formación para nuestros cuadros políticos; haciéndolos protagonistas de un modelo de capacitación que genere las herramientas para construir la sociedad que imaginamos y deseamos".

"Se trata de un nuevo modelo de formación participativo, integrador, federal y democrático, con perspectiva ambiental, de género, multi-cultural que incorpora las nuevas demandas, teniendo en cuenta dimensiones indispensables como la historia reciente y la geopolítica", se apuntó.