La expresidenta Cristina Fernández ingresó el sábado al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.
Cristina Fernández evoluciona de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada
De acuerdo con el parte médico la paciente “ingresó a la institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.
El informe precisó que Fernández “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.
Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.
El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.