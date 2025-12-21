Uno Entre Rios | El País | Cristina Fernández

Cristina Fernández evoluciona de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

La expresidenta Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue operada y evoluciona sin complicaciones postoperatorias

21 de diciembre 2025 · 07:46hs
La expresidenta Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal

La expresidenta Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue operada y evoluciona sin complicaciones postoperatorias

La expresidenta Cristina Fernández ingresó el sábado al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.

De acuerdo con el parte médico la paciente “ingresó a la institución presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.

El Tribunal Oral 2 consideró el pedido de Cristina Fernández  es “equiparable al patio para los presos comunes”

Cristina Fernández: la Justicia la autorizó a salir a la terraza de San José 1111

Un reto viral entre menores de edad circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario lanzó una advertencia. La sobredosis puede causar daño hepático irreversible.

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

El informe precisó que Fernández “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.

Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Cristina Fernández Apendicitis
Noticias relacionadas
Cristina Kirchner salió de su departamento para un tratamiento médico.

Internaron a Cristina Kirchner en una clínica porteña por una dolencia abdominal

Los estudiantes de la UNR rinden las residencias médicas para especializarse

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Otra mancha para Lorena Villaverde. Un juez de Bariloche ordenó el embrago de la dieta y el aguinaldo de la diputada libertaria por $40,5 millones, por venta irregular de terrenos.

La Justicia le embargó el sueldo a Lorena Villaverde

La súper gripe H3N2 está en Argentina.

La súper gripe H3N2 está en Argentina

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Ultimo Momento
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Policiales
Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La provincia
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Dejanos tu comentario