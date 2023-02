Crisis en seguridad: Omar Perotti dijo que Aníbal Fernández no entiende la realidad

El rafaelino aseguró que los cambios en esa cartera sensible obedecen a objetivos que no se cumplieron y que tampoco pueden relajarse, lo cual no quiere decir que "todo está mal".

"El ministro (de Seguridad, Aníbal Fernández) sigue sin entender la realidad y particularidad de Rosario desde hace muchísimos años. Si esa es toda la ayuda que puede dar, hay que decirle al ministro que no alcanza", sostuvo Perotti a la salida de un acto realizado este jueves al mediodía en Funes.

Respecto al combate contra el narcotráfico, el mandatario provincial aseguró: "Deberíamos tomar la totalidad de todas las fuerzas federales para que puedan estar en la provincia. La magnitud amerita fuerte y total prioridad de la Nación porque Argentina no puede permitir que estas cosas pasen y ese territorio es Rosario y nuestra provincia. No hay provincia que tengan la posibilidad de enfrentar tamaño delito federal".

En tanto, explicó los motivos por los cuales desplazó del cargo a Rimoldi. "Cuando los objetivos nos se van cumpliendo y cierto nivel de actividad no es el esperado, no demoramos los cambios. Se dieron ciertas situaciones donde amerita tener un cambio y el el deseo de que el comandante Brilloni pueda realizar esta nueva etapa de la mejor manera", argumentó.

"No pensemos que cuando hay cambios todo está mal, se producen porque hay objetivos que suelen relajarse. Tampoco hay que pensar que cuando alguien tuvo tanto tiempo a un ministro en su lugar los resultados fueron mejores", adujo al restarle dramatismo a la salida de Rimoldi, quien dejó el cargo en el ministerio de Seguridad luego de la balacera perpetrada este miércoles contra el CMD Sudoeste, con fuerte repudio del intendente Pablo Javkin.

Ese nuevo atentado se sumó a la cifra de asesinatos en lo poco que va del año (33) y que tiene como caso estremecedor el secuestro seguido de muerte de Lorenzo "Jimi" Altamirano, a quien desconocidos utilizaron como sobre para dejar un mensaje mafioso contra integrantes de una facción de la barra leprosa.

"Cuando no alcanzamos los objetivos que queremos, no dudo. Acá no hay amiguismo, hay una población que merece resultados diferentes. Y cuando esos resultados no los alcanzamos en su magnitud, generamos los cambios necesarios", insistió.