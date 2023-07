Córdoba: revelan la causa de muerte de Joaquín Sperani

CRIMEN CÓRDOBA 3.jpg

En este sentido las autoridades del juzgado cordobés precisaron que, al ser un caso no punible, está interviniendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). "Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención", dijo Mariela Flores, la madre de Joaquín. Asimismo el intendente de la localidad, César Abdala, confirmó que el joven aprehendido "se desmoronó y confesó" ser el responsable del crimen. Sin embargo, días antes, había brindado pistas falsas para entorpecer la investigación.

CRIMEN CÓRDOBA 4.jpg

Joaquín había desaparecido el jueves cuando, desde el colegio, advirtieron que nunca ingresó a la institución. Su cuerpo sería hallado el domingo en una vivienda deshabitada a escasos metros de la escuela. El intendente agregó que las autoridades le hallaron al mejor amigo de Joaquín el teléfono celular de la víctima, pero no pudo explicar por qué lo tenía en su poder. Además, según imágenes captadas por cámaras de seguridad, se ve a los dos menores horas antes del crimen "caminando alegres por la vereda de la escuela, sin estrés, sin sospechas de lo que podía ocurrir". Su madre destacó que, lamentablemente, el adolescente era víctima de bullying, tenía una personalidad introvertida y no era asiduo a utilizar redes sociales.

Por su parte el padre de Joaquín, Martín Sperani, remarcó que los dos niños eran amigos desde la primaria y nunca se desarrolló un episodio de violencia entre ellos. La madre se refirió a las pruebas que incriminan al acusado y aseguró: "Todo indica que fue él quien lo mató. Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mi no me interesa que tenga 14 años".