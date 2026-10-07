Despedida de Messi: Sergio Torres y Darío Zanco explicaron qué pasó con su show

Sergio Torres y Darío Zanco explicaron que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor vinculadas a la organización y aclararon que la situación fue ajena a ellos.

El esperado show previsto para el cierre de la despedida del capitán de la Selección Argentina, Leo Messi, fue suspendido abruptamente por causas de fuerza mayor, dejando sin concretar la sorpresa que estaba preparada para ese momento. Tras lo ocurrido, Sergio Torres y Darío Zanco compartieron un mensaje dirigido a las personas que esperaban con ilusión la presentación.

“Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento. Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”, expresaron.

"Sergio Torres":Porque fue el ‘show sorpresa’ para Lionel Messi en su despedida de la Selección https://t.co/vXBNqT6eYz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 7, 2026

"Causas de fuerza mayor"

Además, aclararon que lo sucedido fue ajeno a ellos y agradecieron la comprensión y el acompañamiento del público. “Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario… ”.

De esta manera, la sorpresa que Sergio Torres y Darío Zanco tenían preparada para la despedida de Leo quedó finalmente sin realizarse.