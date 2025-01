Convocan a una marcha "antifascista" y "antirracista"

En diálogo con Noticias Argentinas, Manu Mierelles, docente de la Universidad de Buenos Aires y de Tres de Febrero, co-fundadora de la Asociación Mocha Celis y activista LGTBIQ+, aseguró que “es probable” que, desde el Gobierno de la Nación, digan que “se mal interpretó” el discurso de Milei, pero eso “es parte de la estrategia de shock”.

“El sentido que tiene esa estrategia es ver hasta dónde cedemos. Si no hay resistencia, avanza el proyecto facista del Gobierno. Es muy posible que menosprecien la movilización y sigan con otro ataque y otro y otro. En un punto, para cansar a la gente, que pierda el sentido y distraer, también, otras cuestiones. Creo que será una marcha histórica y masiva. La convocatoria nos va a sorprender”, remarcó.

Por su parte, la Federación Argentina de LGTB+, pidió que todas agrupaciones del colectivo “se expresen sobre las amenazas y la violencia del presidente (Javier) Milei en Davos y sus redes sociales”, mientras que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) aseguró que “la vida está en riesgo” y que no van “al closet nunca más”.

“Llamado a la unidad y la acción. Hace pocos días, en el encuentro internacional de Davos, el Presidente anunció que iniciará la eliminación de nuestros derechos. Es tiempo de unirnos y salir a las calles con Orgullo para defendernos en Comunidad”, publicó la CHA en sus redes oficiales.

En la misma línea, referentes políticos también se pronunciaron a favor de la convocatoria y en contra del discurso de Milei: Myriam Bregman, del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), señaló "el sábado hay que estar en la calle” porque no se puede permitir “que la discriminación sea política de Estado"; por su parte Esteban Paulón, diputado nacional por Hacemos Coalición, sostuvo que el Gobierno los quiere llevar “al siglo pasado con discursos de odio y leyes reaccionarias” y que “la libertad es ser quien uno es, amar a quien cada quien desea amar” y poder “expresarlo libremente”.

Desde Fundación Huésped también se sumaron al rechazo del discurso del Presidente de la Nación en Davos y afirmaron que “el orgullo y el amor resisten”.

“Cuando te amenacen, cuando te digan que no podés ser vos, cuando tengas miedo, cuando te den la espalda, estamos con vos. Porque, aunque quieran dividirnos, aunque quieran que nos escondamos, aunque quieran cansarnos, no estamos solos, no estamos solas. Por eso trabajamos todos los días, por eso estamos y seguimos acá”, expresaron.

También desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), que estará presente el sábado, aseguraron que “al odio que gobierna” se lo combate con “feminismo y organización”.

“Le decimos (a Milei) que su gobierno ha profundizado la vulnerabilidad de mujeres y LGBTIQ+ con la eliminación de políticas públicas y sus discursos de odio. Milei niega la violencia que nos mata diariamente y pretende borrar los avances que logramos los feminismos y la sociedad toda en materia legislativa para visibilizar y sancionar el machismo extremo. Violentar las leyes y la Constitución es delito”, concluyeron.