Defensorías del Pueblo preocupadas por dichos de Javier Milei

En otro párrafo del pronunciamiento, Adpra expresó que "el discurso presidencial no solo ignora estas responsabilidades, sino que además alimenta discursos de odio que amenazan la convivencia pacífica y plural que caracteriza a nuestra Nación. Recordamos que el fortalecimiento de los derechos humanos es un deber ineludible de quienes gobiernan y constituye la base de una sociedad verdaderamente libre".

A continuación, la organización destacó que "las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes advierten con gran preocupación cómo estas declaraciones impactan negativamente en las infancias y en todo el colectivo, siendo éste uno de los sectores más vulnerables y perjudicados por los discursos y políticas que fomentan la discriminación y la exclusión. Las palabras y acciones del gobierno tienen un efecto directo sobre el bienestar emocional y social de los niños y niñas, quienes necesitan crecer en un entorno inclusivo, libre de estigmatización y con igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo”.

Javier Milei en Davos 1.jpg

Por último, el documento que lleva la firma de la titular de Adpra y de la Defensoría del Pueblo de CABA, María Rosa Muiños, junto a miembros de la comisión directiva, consignó que “los Defensores y las Defensoras del Pueblo creemos en una Argentina inclusiva, donde las diferencias no sean motivo de exclusión ni de violencia, y donde las palabras de quienes lideran el país estén alineadas con la promoción de los derechos consagrados en nuestra legislación y con el respeto por la dignidad de todas las personas. Solo así se construyen sociedades con democracias que promueven la paz. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos como pilar fundamental de una democracia plena, y convocamos a trabajar juntos y juntas en la construcción de una sociedad más equitativa para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía sin discriminación ni estigmatización de los colectivos más vulnerables”.

El presidente redobló la apuesta y amenazó: "No se pongan en nuestro camino"

En un largo posteo en X, su red social favorita, Javier Milei avisó que no se detendrán. "No nos conmueven sus actos de falsa indignación. No nos van a hacer sentir culpables de algo que no somos. No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso. Ni tampoco nos van a torcer la mano con sus campañas de difamación. No le funcionó a Massa en la campaña, no les va a funcionar a ustedes tampoco. No importa que hayan traído al mismo estratega para ensuciarnos", expresó y amenazó: "Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. No se pongan en nuestro camino".