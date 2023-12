Otro de los principales temas que se discutieron en aquel momento, y que causaron alarma en los investigadores y becarios que se desempeñan en el ente, es el presupuesto que no pasó por el Congreso de la Nación. Por lo tanto se mantendrá el presupuesto 2023 que equivale a 7.500.000.000 pesos para manejar todo el funcionamiento institucional, de los cuales el 97% se destina a salarios y el 3% para el financiamiento de becas que actualmente se encuentran vigentes más de 11.800 en todo el país.

Conicet.jpg

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a la última paritaria que se resolvió en noviembre, a partir de 2024 y por tiempo definido un investigador Superior -el escalafón más alto dentro de Conicet- cobrará 116.881,17 pesos, mientras que un investigador Asistente -el escalafón más bajo- percibirá 70.776,38 pesos. En total, trabajan para el ente 28.000 personas que ocupan puestos de investigación o desarrollan becas de doctorado, posdoctorado, o se desempeñan como personal de apoyo, administración o mantenimiento. "El salario del personal que se pagaría en 2024 corresponde a lo pagado en diciembre de 2023. Con lo que hay ahora, se llegaría hasta junio y para las becas alcanzaría hasta julio", expresa el documento y se agrega: "La propuesta es pelear por un refuerzo presupuestario".

DANIEL SALOMONE CONICET.jpg

Por otro lado, el informe detalla que se tomaron las siguientes determinaciones:

Las becas doctorales saldrán por orden de mérito, pero no se podrán informar si será posible acceder a la beca por “cuestiones presupuestarias” .

saldrán por orden de mérito, pero . Becas posdoctorales: las convocatorias se realizarán , así como el proceso completo. Asimismo se publicará el orden de mérito pero no serán efectivas hasta contar con el presupuesto correspondiente .

, así como el proceso completo. Asimismo . Becas externas: son 32 los becarios que están estudiando en el exterior que representan un monto de 400.000 dólares . Las becas en ejecución se mantendrán, pero los procesos de concurso se suspenderán momentáneamente y los nuevos concursos no continuarán.

son 32 los becarios que están estudiando en el exterior que . Las becas en ejecución y los nuevos concursos no continuarán. Promociones de investigadores: se comunicarán los resultados de las evaluaciones, pero no se hará efectivo hasta contar con los recursos presupuestarios .

se comunicarán los resultados de las evaluaciones, pero . Promociones y concursos de CPA: se considera prioritario el ingreso de CPA, pero los ingresos designados en 2023 y aún no se hicieron efectivos quedan sujetos a la disponibilidad del presupuesto . En las sedes donde no se haya implementado el concurso, éste no se llevará a cabo por el momento.

se considera prioritario el ingreso de CPA, pero . En las sedes donde no se haya implementado el concurso, éste no se llevará a cabo por el momento. Ingresos investigadores pendientes: aquellos investigadores cuyo ingreso quedó pendiente para 2022 y 2023 se dará de alta a medida que haya presupuesto. Quienes carecen de beca o no pertenezcan a la institución, no podrán tener ninguna opción financiada por CONICET .

aquellos investigadores cuyo ingreso quedó pendiente para 2022 y 2023 se dará de alta a medida que haya presupuesto. . Convocatoria ingresos 2024: la convocatoria se realizará y se publicará el órden de mérito, pero no serán efectivas hasta no contar con el presupuesto correspondiente.

la convocatoria hasta no contar con el presupuesto correspondiente. Renovación de contratos: todos los contratos fueron renovados hasta el 31 de diciembre de 2024, pero no habrá aumentos de cargos y tampoco aumentará la cantidad de trabajadores .

Conicet.jpg Foto: Internet

¿Qué dijo el nuevo director de Conicet?

Previo a su designación oficial, Salomone ya era un referente de Milei en el área de la ciencia y, en diálogo con la prensa, anticipó que no había planes de cerrar el organismo, sino que se buscaría "orientar la investigación en las áreas que necesita el país" aunque el actual presidente afirmó en más de oportunidad que Conicet debería estar en manos del sector privado.

"Conicet es una de las organizaciones más prestigiosas no gubernamentales de Latinoamérica y tiene científicos que son increíbles, pero eso no quiere decir que estemos haciendo todo bien". En esa línea, había advertido que "no se aumentó la producción, pero no es culpa de los científicos". El doctor en Biotecnología había adelantado en la intención de buscar "formas alternativas para tratar de ser más competitivos" ante la presencia de "escenarios que son totalmente nuevos". Asimismo, expresó: "La cosa que molesta es cuando uno se encuentra con algunas líneas de investigación que no tienen la coherencia que uno piensa, decís 'estamos poniendo la plata en el lugar que no corresponde, cuando hay gente que no está comiendo'".

De acuerdo al documento de la reunión de directivos de Conicet, el ahora titular se habría sumado cerca del final del encuentro: "Se nota comprometido con la institución", indica el texto, "Su idea es tomarla desde lo más funcional posible en una situación que es de una crisis muy profunda. se reafirmó que el presupuesto con el que contaremos es el de 2023, que el margen de negociación es mínimo y que la idea es poner en caja al Estado. Salomone dice que el país está complicado y que deberíamos ser parte de la solución y no del problema".

Finalmente, la minuta de la reunión afirmó que Salomone habría sugerido "estrategias para reducir la planta", siendo una de ellas la jubilación de personas que estén en condiciones de hacerlo. Además, "habló de potenciar la vinculación con privados y la cooperación internacional".