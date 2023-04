Colectivero: despiden sus restos e indagan al sospechoso

En la cochería se encontraba esta noche uno de los compañeros de trabajo de Barrientos (65), de nombre Jorge, quien contó que por la madrugada, poco antes del crimen, él estuvo con la víctima antes de que esta saliera a hacer su recorrido habitual.

"Estuvimos juntos,, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda", contó Jorge, quien trabaja de colectivero desde hace 29 años. "Cuando me enteré (que lo habían matado) no podía salir a trabajar", recordó.

Jorge contó que a él le robaron "varias veces", pero que nunca lo lesionaron a pesar de que los asaltaron con armas blancas y de fuego.

Los restos del colectivero serán inhumados en el cementerio de González Catán.

Daniel Barrientos Colectivero La Matanza Virrey del Pino (2).jpg

Para la familia fue un hecho de "inseguridad"

El abogado de la familia de Daniel Barrientos negó hoy que el crimen haya tenido connotaciones políticas, al manifestar que fue una situación cotidiana de "inseguridad", por la que hay un detenido que durante esta jornada será indagado y un prófugo, al que los investigadores tratan de localizar.

"No fue un hecho político (...) no tiene una circunstancia rara. Esto es lo que sucede todos los días en La Matanza. Hay una cuestión de inseguridad de la que somos víctimas diariamente. Nuestros barrios están al desamparo. Esto ocurre todos los días en distintas circunstancias. Se trató de un hecho criminal y tiene que ir en ese sentido la investigación", dijo el abogado Alfonso Franze, en declaraciones que realizó a la prensa desde la puerta de la fiscalía de La Matanza, que coincidieron con las brindadas poco antes por la hija de la víctima, Daniela Barrientos.

El letrado informó que se reunió con el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza Gastón Duplaa, quien indagará esta tarde al único detenido por el crimen de Barrientos (55), identificado como Alex Gabriel Barone, un joven de 19 años con antecedentes penales por un robo agravado cometido en 2019.

Voceros judiciales consultados por Télam dijeron que el detenido fue atrapado ayer poco después del crimen y que quedó vinculado a la causa por los dichos de uno de los testigos que viajaban en el colectivo, que lo identificó en una rueda de reconocimiento.

Al respecto, Franze dijo que fue una mujer quien "hace el reconocimiento positivo, dice que esa fue la persona que le retiró sus pertenencias en el colectivo".

El abogado precisó además cómo fue detenido Barone: "Unos policías se cruzaron en el camino de la ruta 3 con un Chevrolet Corsa gris y esta persona les pareció sospechosa. Como tenía un problema en la patente, se realiza la investigación y se lo detiene a posteriori".

Sobre otros eventuales partícipes del crimen de Barrientos, el letrado dijo que se busca a "un prófugo" y que no consta en la causa que haya habido más involucrados, aunque se aguardan más testimonios para avanzar en la pesquisa.

"Solo declararon tres de los nueve testigos" que iban en el colectivo, añadió el abogado, y luego admitió que "no se puede decir que Barone esté completamente vinculado a la causa hasta que haya más elementos".

En ese sentido, el representante legal de la familia Barrientos remarcó que no consta en la causa la existencia de otros delincuentes en un auto de apoyo y reiteró que el hecho "no tiene una circunstancia rara", tal como lo sugirió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien en declaraciones a la prensa realizadas a raíz del ataque a golpes que sufrió ayer por parte de compañeros de la víctima durante una protesta, dijo que el caso le resulta "llamativo", ya que "los patrones no coinciden con un asalto típico a una línea de colectivo"

No obstante, Franze dijo estar "tranquilo" con la actual investigación del fiscal Duplaa, y aportó algunos datos de la pesquisa, entre ellos que se aguarda un peritaje entre al arma calibre 40 que se habría utilizado en el hecho y que fue encontrada en la zona aledaña a la escena del crimen con un proyectil secuestrado en el colectivo.

"La pistola que se encontró es un arma cara y poderosa. Es un calibre 40. En esta investigación hay un plomo que en principio atravesó a Barrientos y pegó en el colectivo. Esto va a llevar a una pericia para ver si ese plomo salió del arma homicida. Entiendo que se tomaron huellas pero que todavía no arrojaron resultados. La investigación está en manos de una fiscalía que tiene mucha experiencia en esto", dijo.

Daniel Barrienteos Colectivero La Matanza Virrey del Pino (1).jpg

Continúa el paro

Los colectiveros de las líneas 620 y 382, que prestan servicio en la localidad de Gregorio de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza, continuaban hoy realizando un paro total de actividades en "solidaridad" con Daniel Barrientos.

"Seguimos en Laferrere, con un paro de las dos líneas 620 y 382, ahora estamos en el velatorio del compañero Barrientos. Hasta hoy a las 24 vamos a estar de paro en las dos líneas. Y nos vamos a volver a reunir en asamblea para decidir cómo seguimos con nuestros reclamos", dijo a Télam Antonio Strazzeri, uno de los delegados gremiales de la línea 620.

Un chofer de colectivos -que estaba a punto de jubilarse- fue asesinado ayer de un tiro en el pecho supuestamente por delincuentes que subieron a la unidad para robarle a los pasajeros y que, antes de huir, se tirotearon con un efectivo de la Policía de la Ciudad que viajaba a bordo, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, y por el hecho hay un sospecho detenido que esta tarde fue reconocido por un testigo en una rueda de presos.

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido ayer con golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de Barrientos, crimen por el cual la UTA declaró un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a amplias zonas del conurbano.

El asesinato del colectivero Daniel Barrientos fue perpetrado a las 4.30 de ayer en la localidad de Virrey del Pino, donde su vehículo fue abordado por dos delincuentes, uno de los cuales le disparó en el pecho, de acuerdo con las primeras versiones difundidas por la Policía y avaladas por testigos.

Un policía de la ciudad de Buenos Aires estaba en el colectivo y se tiroteó con los ladrones debajo del vehículo. Las autoridades bonaerenses anunciaron que un sospechoso fue detenido e involucrado en el caso, mientras un automóvil fue usado para la huida de los atacantes de Barrientos.

El lunes, los compañeros del chofer asesinado se reunieron en protesta en la avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas, adonde poco antes del mediodía se presentó Berni -quien llegó al lugar de la manifestación a bordo de un helicóptero- con la intención de dialogar con los choferes.

Sergio Berni Colectiveros Daniel Barrientos.jpg

Sin custodia policial visible, Berni fue recibido con palazos, piedrazos y golpes de puño, lo cual le generó una fractura malar y hundimiento de la órbita ocular, según informó el ministro bonaerense.

En tanto, Berni aseguró hoy que su cartera destinó una parte de su presupuesto en la colocación de cámaras para los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense y consideró que hay que "reclamarle a los dueños de las empresas que no han hecho la inversión".

Además el funcionario provincial aseguró que "hubo infiltrados" en la manifestación de choferes de colectivos que se realizó ayer en repudio al asesinato de Barrientos, que se llevó a cabo en Avenida General Paz y José Manuel de Rosas.

"Fuimos ayer para resolver el problema. Cuando asumimos, hicimos la inversión para la colocación de cámaras en todas las unidades. El Gobierno de la Provincia hizo la inversión. Tendrían que reclamarle a los dueños de las líneas de transporte porque no han hecho la inversión", señaló hoy Berni en declaraciones para Radio La Red.