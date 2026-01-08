Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Señalaron que la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad del público, artistas, jinetes y trabajadores del festival.

La primer noche del Festival de Diamante se suspendió por la lluvia.

La Comisión Organizadora del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante informó la suspensión de la jornada prevista para este jueves, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.

A través de un comunicado oficial, desde la organización señalaron que la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad del público, artistas, jinetes y trabajadores que forman parte del tradicional evento.

Asimismo, indicaron que se encuentra en evaluación el desarrollo de las próximas jornadas del festival, atento a la evolución del clima en los días venideros. En ese sentido, remarcaron que cualquier novedad será comunicada oportunamente por los canales oficiales del Festival.

Festival con tradición

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante es uno de los eventos culturales y tradicionales más importantes del país, y convoca cada año a miles de personas de distintos puntos de la región y del país.

Desde la organización solicitaron al público mantenerse informado a través de las redes oficiales y agradecieron la comprensión ante una decisión tomada en resguardo de todos los involucrados.