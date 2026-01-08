Uno Entre Rios | La Provincia | Festival

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Señalaron que la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad del público, artistas, jinetes y trabajadores del festival.

8 de enero 2026 · 20:59hs
La primer noche del Festival de Diamante se suspendió por la lluvia.

Gentileza Amanecer Entrerriano

La primer noche del Festival de Diamante se suspendió por la lluvia.

La Comisión Organizadora del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante informó la suspensión de la jornada prevista para este jueves, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.

A través de un comunicado oficial, desde la organización señalaron que la medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad del público, artistas, jinetes y trabajadores que forman parte del tradicional evento.

El mapa de fuego que dio a conocer el SMN y que involucra a Entre Ríos.

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

El túnel se consolidó como infraestructura clave para la conectividad y el turismo de la región.

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Asimismo, indicaron que se encuentra en evaluación el desarrollo de las próximas jornadas del festival, atento a la evolución del clima en los días venideros. En ese sentido, remarcaron que cualquier novedad será comunicada oportunamente por los canales oficiales del Festival.

Festival con tradición

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante es uno de los eventos culturales y tradicionales más importantes del país, y convoca cada año a miles de personas de distintos puntos de la región y del país.

Desde la organización solicitaron al público mantenerse informado a través de las redes oficiales y agradecieron la comprensión ante una decisión tomada en resguardo de todos los involucrados.

Festival Nacional folclore Diamante
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná prohibió el ingreso de mascotas al balneario Thompson.

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

El Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización para combatir el dengue. 

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná.

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

Matías Colaprete, falleció por la picadura de una abeja.

Se promulgó la Ley Matías Colaprete en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Ultimo Momento
Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Acusan a Javier Milei de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Policiales
Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dejanos tu comentario