Chaco: impresionante tormenta de polvo cubrió varios pueblos

En esa situación, la tierra de campos sin cultivo y pasto fue levantada por el viento causando la nube y tormenta que se pudo ver en los videos. Las autoridades informaron daños como postes caídos, voladura de techos y cortes de suministro energético en algunas localidades.

Tras varias jornadas de altas temperaturas por calor, el SMN declaró el alerta para las zonas de Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, y Veinticinco de Mayo.

Tormenta de polvo en Chaco.



Este es el resultado de la deforestación y cambio de uso del suelo.

Gancedo fue una de las localidades más complicadas. Gancedo está en el oeste de Chaco y a unos 240 kilómetros de la capital provincial, Resistencia. En ese distrito, en lo relacionado a la actividad agropecuaria, es denominado el “domo agrícola”, donde se destacan las producciones de soja, girasol, maíz, y algo de algodón y alfalfa. Pero además de impactar la sequía en la actual campaña agrícola, en el resto de la provincia hay una alta afectación en la ganadería.

“Toda la tierra en la provincia está trabajada pero no se estaba sembrando nada, porque la humedad del suelo se encuentra en torno al 2 y 3%, y muchos productores lamentablemente ya han decidido no continuar con la campaña agrícola, porque no había humedad suficiente para sembrar”, dijo a este medio el productor y representante de la Federación Agraria en esa provincia, Martín Spada. Allí se levantó una gran polvareda que afectó de la zona y preocupó a los vecinos.