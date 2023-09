Cecilia Strzyzowski: tenso cruce de Bullrich y vecinos de Sena

"Asesina. Usted no tiene nada que hacer acá, no venga a provocar a la gente", le gritaron. "Ya no hay ningún lugar que no se pueda pisar, este barrio es de todos los argentinos", respondió la ex ministra de Seguridad.

Bullrich estuvo en la noche del domingo en el escenario principal del bunker de Zdero, donde celebró con el arquitecto el sorprendente triunfo de la oposición en primera vuelta, que cortó una racha de 16 años de peronismo y puso de nuevo al radicalismo en el gobierno.

"Teníamos la convicción de que hay una decisión profunda de cambio en la vida de los chaqueños. Quiero felicitarlos por el gran paso que dieron hoy para liberar a su provincia del kirchnerismo. La batalla que dieron es histórica", sostuvo Bullrich.

Este lunes, Bullrich aprovechó la primera mañana para hacer la recorrida por el Barrio Emerenciano Sena. Es un espacio de veinte manzanas ubicado sobre una de las periferias de la capital chaqueña, donde el movimiento levantó casas, una escuela y centros de salud. Un espacio del que son extremadamente recelosos y de difícil acceso.

A pesar de estar en la cárcel acusado de coautor del femicidio de Cecilia, Emerenciano sigue teniendo autoridad en ese espacio. Las paredes piden por su libertad y hace poco se filtraron audios suyos bajando línea y ordenando que no se borren las pintadas militantes. Es que luego de la explosión del caso, algunos vecinos habían empezado a tapar con cal blanca lo que alguna vez fue rojo Sena.

Bullrich discutió con vecinos de Sena en el Chaco

Bullrich llegó a las 9 de la mañana hasta la puerta de entrada del barrio, ubicada sobre la avenida San Martín. Allí hay una escultura de un puño rojo cerrado, con una estrella blanca, símbolo del guevarismo que militaba Sena. En esa estrella blanca había un mensaje escrito en fibrón: "Falta Cecilia".

Según pudo reconstruir Clarín, Patricia comenzó a meterse dentro del barrio y pudo hablar con algunos pocos vecinos que salieron a agradecerle por acercarse. Mientras tanto, en una de las esquinas que funciona como centro organizativo del barrio, un grupo de referentes del barrio salió a encontrarla.

El cruce quedó grabado en crudo por un video filmado por los vecinos del Emerenciano, donde se ve el tenso diálogo que mantuvieron. Fueron poco más de dos minutos.

"Hola, buenas. Señora, con todo respeto, hasta ahí nomás", salieron a encontrarla. "Yo soy libre de andar por mi patria como quiera. Usted no es dueña del barrio", respondió Bullrich. "Nosotros lo hicimos", respondió la militancia.

Bullrich planteó que quería sacarse una foto con una pintada con el nombre de Emerenciano Sena. Es parte de una estrategia más agresiva que tomó la campaña de la candidata de cara a buscar meterse en un eventual ballotage.

Para eso, con su equipo están recorriendo los que consideran "lugares emblemáticos del kirchnerismo", según explicaron fuentes del PRO. Por ejemplo, hace poco estuvieron en el Hospital Posadas para recordar el Vacunatorio VIP del ex ministro de Salud Ginés Gonzáles García durante la pandemia.

Pero al meterse al Emerenciano, Bullrich planteó que quería "denunciar al asesino de Sena". Allí la charla rompió cualquier tipo de armonía. "Usted también es una asesina. Dónde está Santiago Maldonado. No tiene nada que hacer acá", le retrucaron los vecinos, que se interpusieron frente a la pared para que no pueda tomarse la foto.

Cecilia Strzyzowski.jpg

"Maldonado, Maldonado", les recogió el guante Bullrich, mientras comenzaba a volver. "Ustedes quieren ser dueños de la Argentina", les dijo al marcharse. "No, queremos ser dueños de nuestro barrio. No venga a provocar a la gente trabajadora", le gritaron.

"No vengo a provocar, vengo a sacarme una foto", respondió Patricia. "Sáquese con los que la votaron, con nosotros no. Se cree con derechos, raje de acá asesina", le dijeron antes de irse.

De allí Bullrich y su equipo fueron al centro a la conferencia de prensa con Zdero y los medios locales, donde mencionó la recorrida y contó cómo había sido.

"Estuve en barrio Emerenciano Sena, que no merece llevar el nombre. Es un estado paralelo, al igual que el de Milagro Sala en Jujuy que combatió Gerardo Morales, pero acá explotó de la peor manera", planteó, en referencia al femicidio de Cecilia.

Bullrich recordó que por 2014 ya habían denunciado el accionar de la Escuela Pública de Gestión Social N°2 del barrio Sena, "donde se iza la bandera cubana además de la argentina". "Fui a decir que los guardapolvos tienen que ser blancos y no rojos. Que si la gente tiene acceso a una vivienda no sea por extorsión, no queremos más gente tomada por gerentes de pobreza", dijo.

La candidata hizo referencia al tenso cruce, pero trató de minimizarlo. "En ningún lugar puede haber un milímetro donde la gente no pueda ir. Había gente que me saludó y un grupo que estaba todavía alineado y me dice acá no puede entrar. y dije acá no hay lugar que no pueda pisar", cerró Bullrich.

Leandro Zdero se impuso en primera vuelta en Chaco

Minutos después de la recorrida, desde el entorno de los Sena salieron a contraatacar y le hicieron una denuncia ante la justicia a Bullrich "por provocar" a los vecinos "y atentar contra la paz social".

La misma fue presentada ante la Unidad de Atención a la Víctima del Barrio Guiraldes por Marcelina Sena, hermana de Emerenciano. Según dice en el escrito, al que tuvo acceso Clarín, sostienen que Bullrich tuvo actitudes "patoteras" al anunciar a viva voz que el líder piquetero es "un asesino".

Embed CON NOSOTROS SE TERMINAN LAS ORGANIZACIONES PARAESTATALES MAFIOSAS

En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala.

En la Argentina… pic.twitter.com/9yrUonCc3s — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2023

"Esta mujer, que es candidata de una fuerza política Nacional, no debería ejercitar actitudes patoteras en contra de personas que viven en un barrio humilde, construido con el esfuerzo de todos los habitantes", plantean.

Desde los Sena también remarcan que ellos tienen el en barrio el natatorio "Santiago Maldonado" y mencionan que fue "asesinado" mientras Bullrich fue ministra. "Si tiene pruebas concretas y contundentes de que Emerenciano Sena es el asesino que las presente", desafían.