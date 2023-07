Cecilia Strzyzowski: organizan una marcha en Buenos Aires

Cecilia Strzyzowszi Chaco marcha femicidio 1.JPG

"Vengo a pedir que el Poder Judicial sea independiente del Poder Ejecutivo, que Capitanich les largue la protección a los Sena, que siguen siendo presos VIP. Están en una oficina escribiendo cartitas, pero voy a seguir luchando hasta que se pudran en la cárcel", aseguró Gloria cuando arribó a Buenos Aires.

La marcha se realizará en Avenida Callao 322, en el barrio porteño de Balvanera, donde iniciará la primera concentración para pedir justicia por Cecilia fuera de la provincia natal de la joven. "Esta vez no fui yo la que organizó el evento, sino que la convocatoria la realizaron distintos movimientos, entre ellos las Madres del Dolor, luego de que se enteraran que estaría en Buenos Aires", explicó Romero.

Novedades del caso de Cecilia Strzyzowski

En los últimos días se confirmó que los restos de sangres hallados en el domicilio del clan Sena corresponden con el ADN de Cecilia. "Si bien supe desde el primer momento que mi hija estaba muerta, la realidad es que no estaba preparada para la confirmación del hallazgo de su sangre: me shockeó mucho", indicó Cecilia, "Todavía no entiendo por qué César lo hizo, le preguntaría por qué con tanta saña y premeditación".

Cecilia Strzyzowszi Chaco marcha femicidio Fernando Burlando.JPG

Por otro lado se aguardan los resultados de las pericias que el Equipo Argentino de Antropología Forense realiza en Córdoba en torno a los resto óseos hallados en el Río Tragadero. "Confirmar que esos huesos son de mi hija sería cerrar el caso. Así y yodo nadie va a hacer que este dolor se calme", agregó.