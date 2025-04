Causa Maradona: "Estaba desfigurado, lo tenían secuestrado", dijo Verónica Ojeda.

Causa Maradona: Verónica Ojeda confirmó un dato muy importante para la causa

"Llegué y estaba solo con Julio César Coria (ex custodio de Maradona) y una enfermera que estaba en el living leyendo una revista. Ahí entré a verlo y lo vi desfigurado. Todas las manos hinchadas, la panza hinchada. Le decía 'Diego qué te pasó'. Le decía a Coria que se fuera y me decía 'No puedo, tengo ordenes de quedarme'. Y lo que más me llamó la atención es que Coria lo tenía agarrado de la mano todo el tiempo. A mí no me parecía algo normal", manifestó Ojeda.

La declarante añadió que le manifestó a Diego que no lo veía bien. "Tenía olor y estaba mal. Había olor a baño en la habitación. Le dije que se bañara y afeitara. Ese 23 me fui muy mal y fue el último día que lo vi con vida", marcó Ojeda.

Quien fuera pareja del Campeón del Mundo en 1986 entre 2005 y 2013 resaltó que a Diego lo tenían secuestrado, sentía temor a todo, que le robaron todo, y que tenía miedo de quedarse solo.

Ojeda amplió también que Agustina Cosachov y Leopoldo Luque, psiquiatra y médico de Maradona, entre otras personas mantuvieron una reunión para solicitar la internación domiciliaria de Maradona y retirarlo de la Clínica de Olivos.

Por otra parte, la expareja de Diego hizo referencia a un episodio que ocurrió en el cumpleaños número 60 de Maradona, el 30 de octubre de 2020. "Fui al mediodía y estaban Víctor Stinfale y Matias Morla. También Maxi Pomargo, Monona, Jana que se había quedado a dormir, un amigo de Gianinna después llegó. Cuando llegué, Diego estaba en la cama tirado, Dieguito fue corriendo a saludar a su papá y Diego estaba como entredormido, apenas hablaba. Al rato llegó el arquero de Gimnasia (Fatura Broun). Todos querían despertar a Diego pero nadie se animaba, así que el aquero entró, lo despertó y lo cambió".

A su vez, Ojeda amplió detalles sobre la presencia de Maradona en cancha de Gimnasia, señalando que Diego no estaba en condiciones de ir y no tenía ganas. "Fue porque después me enteré de que había un contrato con una marca que (Matías) Morla había hecho por no sé cuánta plata para que Diego saliera con esa remera que decía el nombre de la marca, por eso lo querian llevar sí o sí. La voluntad de llevarlo fue de Matías Morla", agregó.

Por último, Veronica marcó que con Vanesa Morla y Maximiliamo Pomargo (cuñado de Matías) le manejaban la vida a Diego y que no hablaba mucho con ellos. "Pomargo me decía que era secretario de Diego y después terminó siendo uno de los dueños de la marca Maradona, me mintió en la cara. Me decía que él no cobraba sueldo, y era dueño de la marca Sattvica", concluyó.