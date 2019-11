Canal de TV echó a un famoso periodista por malos tratos

El periodista Jorge Pizarro fue despedido del Nueve luego de que la directiva del canal revisara gran cantidad de denuncias y acusaciones por malos tratos que se iniciaron en su contra. La decisión fue inmediata y el conductor ya no forma parte de la pantalla de la emisora, donde se desempeñaba como cronista y conductor en Telenueve.

A comienzos de noviembre circuló una carta firmada por los trabajadores del Nueve en la que Pizarro era señalado por "maltratar, denigrar y humillar" a sus compañeros de distintas áreas. En ese momento lo suspendieron, y ahora llegó la noticia de su alejamiento definitivo.

El texto en contra de Pizarro, quien se inició como movilero en Telefe, fue determinante en la decisión de las autoridades. "Lejos de aplacar su comportamiento, los episodios se han tornado cada vez más violentos y se ha naturalizado que nos grite e insulte a diario. Se ha convertido en una persona tan difícil de tratar que incluso compañeras que rompen en llanto asiduamente por su comportamiento, tienen miedo de denunciarlo por lo que esto pueda traer aparejado", aseguraba la misiva.

Fue Fanny Mandelbaum una de las voces reconocidas que no dudó en hacer público el concepto que tiene sobre su colega. "Me ha tocado aguantar un montón de cosas porque siempre ha sido muy amigo de los jefes. A mí nunca me maltrató directamente, pero con las pibas que recién empezaban tuvo palabras soeces cuando no hacían las cosas con la rapidez que pretendía", expresó en el ciclo Cosa de Minas, por Radio Nacional.

Este escandaloso episodio vinculado a la carrera de Pizarro se suma al polémico paso que tuvo por la televisión de Paraguay, donde estuvo cargo de la gerencia de noticias del Canal 9 local. En mayo de 2011, el periodista también fue desvinculado luego de que los trabajadores amenazaran con iniciar una huelga si no lo echaban. Además de cuestionarlo por sus malas formas, se lo criticó duramente porque trascendió que había prohibido el uso del idioma guaraní en las entrevistas de la señal.