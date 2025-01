Bullrich reclamó al régimen chavista que el gendarme "sea enviado a Argentina"

“Nosotros como gobierno argentino, y siendo un miembro de la Gendarmería, más allá de que viajó como un ciudadano común a visitar a su familia, no aceptamos absolutamente ningún juego de una aparición de una foto donde Gallo se ve en un lugar desconocido caminando, sin sonido, sin fecha, sin absolutamente nada”, sostuvo este viernes en Radio Mitre la ministra de Seguridad.

En tanto, y tal como había expresado la familia del uniformado apenas se conoció el material difundido por el gobierno de Nicolás Maduro -que acusa a Gallo de espionaje y terrorismo-, Bullrich reconoció que la persona que se ve en la secuencia es Gallo. “Por varios detalles que no le vamos a dar a conocer al régimen”, acotó sobre el hombre, que según la gestión libertaria fue a Venezuela a ver a su pareja y a su hijo de dos años.

Gendarme Nahuel Gallo.jpg La pareja de Naguel Gallo reconoció que las imágenes son las del gendarme detenido en Venezuela.

Negociación

La ministra adelantó que lo único que va a aceptar el gobierno de Javier Milei es que el gendarme “sea puesto en un avión y enviado a la Argentina”. Al respecto, Bullrich marcó: “Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, abrirle una causa en una Justicia inexistente, de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida. Las democracias si tienen alguna causa generan condiciones judiciales; y en caso de que esto fuese distinto y la persona no tuviese los papeles adecuados, lo envía de vuelta”.

Siempre bajo esta postura, la ministra sentenció: “Todo lo que está pasando es una pantomima del régimen”.