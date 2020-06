Boudou podrá cobrar 400 mil pesos de la pensión vitalicia

Amado Boudou podría volver a cobrar la pensión vitalicia que le había suspendido Anses en 2018, por un dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

La ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, quien realizó pedido en aquel entonces, cuestionó la medida a través de las redes sociales, en las que publicó el fallo judicial que confirmó la "condena por corrupción" que pesa sobre el exvicepresidente.

En el dictamen del pasado 27 de abril, Zannini estableció que la denegatoria es "nula de nulidad absoluta", ya que consideró que el organismo previsional, en ese entonces conducido por Emilio Basavilbaso, "se apartó de manera palmaria del texto expreso del artículo 29 de la Ley N.° 24.018".

En ese sentido, Zannini explicó que ese apartado de la norma "contempla como única causal impeditiva de la obtención del beneficio la remoción por mal desempeño previo juicio político; extremo este que no se configuró en el caso". "La denegatoria se basó en consideraciones de carácter valorativo que no se corresponden con el texto expreso de la ley, de cuya letra se apartó de manera manifiesta", añadió el procurador del Tesoro.

Anses había rechazado la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por Boudou por haber sido vicepresidente entre 2015 y 2019 en base a la opinión de la Subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción de la Oficina Anticorrupción. "La única razón invocada para el dictado del acto denegatorio fue el informe producido por la Oficina Anticorrupción, relativo a las causas penales seguidas contra el ex vicepresidente", cuestionó Zannini.

En marzo pasado, el abogado del ex vicepresidente, Miguel Ángel Fernández Pastor, había pedido que se revisara el acto administrativo por el cual se le había negado la pensión vitalicia a Boudou. Ante la opinión brindada por el procurador del Tesoro, se abre la posibilidad de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), conducida actualmente por Fernanda Raverta, otorgue le beneficio al dirigente kirchnerista.

El exvicepresidente podria reclamar una pensión equivalente a las dos terceras partes del sueldo de un juez de la Corte Suprema, es decir unos 400 mil pesos, más los pagos atrasados durante los últimos cuatro años.

Boudou se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en un edificio del barrio porteño de Barracas, en el marco de la condena de cinco años y diez meses que recibió por la causa Ciccone.

Luego de que trascendiera el dictamen de Zannini, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso cuestionó la medida a través de las redes sociales, en las que publicó el fallo judicial que confirmó la "condena por corrupción" que pesa sobre el ex vicepresidente. "Acá las 700 páginas de la Casación Penal para confirmar la condena por corrupción de Boudou, pero el amigo Zannini y dictamina pagarle la pensión a un reo que nunca más puede ocupar un cargo público", lanzó la ex funcionaria nacional. (Perfil)