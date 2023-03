Becas Progresar: hoy vence el plazo de inscripción

becas progresar.jpg Vence el plazo de inscripción a la becas Progresar

La ANSES informó que el valor general es de 9.000 pesos, aumentando un 22%; la misma incluye un plus por conectividad, y se percibe el 80% todos los meses y el 20%, acreditando la condición de alumno regular.

Además, junto con el cobro de la beca, pueden acceder al descuento del 55% en el transporte público y realizar cursos gratuitos de lenguas extranjeras.

Quienes estén interesados en anotarse pueden hacerlo desde www.argentina.gob.ar/educacion/progresar. En el caso de Progresar Trabajo, la inscripción es durante todo el año.

Es importante tener en cuenta que los ingresos del grupo familiar no deben ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Sobre este programa, la directora ejecutova de la ANSES, Fernanda Raverta, destacó: "Progresar nació hace ya 9 años a partir de la decisión política de un Estado presente, que busca acompañarlos en el tiempo de estudio y que puedan seguir formándose. Queremos que estén en la escuela no solo porque allí se aprende y es el mejor lugar para crecer, sino porque comparten muchas horas juntos. Les pedirles que hablen entre ustedes de las becas y que no haya una compañera o compañero que, por no saber que podía inscribirse, se quede sin ellas y no pueda estudiar un idioma o aprender un oficio, en definitiva, construir su futuro".

Requisitos para las Becas Progresar

Ser alumna/o regular.

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

