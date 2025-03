Bahía Blanca suspende este lunes todas las actividades por una nueva alerta meteorológica

Así lo ordenó el Municipio de Bahía Blanca, en base a las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional. No habrá clases ni transporte público

En paralelo, se esperan ráfagas de viento de corta duración que podrían alcanzar los 60 o 65 kilómetros por hora. De acuerdo a las previsiones del organismo nacional, las condiciones mejorarían a partir de las 19, y concluirían completamente desde 21.

En este contexto es que el Municipio de Bahía Blanca dispuso el domingo por la noche suspender todas las actividades en la ciudad desde las 14. Por ende, no habrá clases en ninguna escuela durante el turno tarde, y los colectivos dejarán de circular también desde esa hora.

Por otra parte, se pautó para las 14.30 una reunión del Comité de Emergencias. El encuentro ocurrirá en el Centro de Monitoreo local, donde se barajarán “todos los recursos para dar respuesta ante cualquier eventualidad”, según informaron desde la intendencia en un comunicado oficial.

Además, aclararon: “Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad”.

temporal bahía blanca (1).jpg

Recomendaciones

En paralelo, el Municipio sugirió una serie de recomendaciones para hacerle frente a la tormenta: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.

En otro orden, el último informe emitido por las autoridades locales en relación con los evacuados, indicó que la cantidad bajó a 43. El estado de los servicios y la asistencia, el Municipio informó que hay habilitados “55 puntos de alimentación en distintos sectores de la ciudad, 47 roperos comunitarios y 22 puntos de entrega de alimentos y kit de limpieza”. Los que necesiten acudir, pueden chequear las direcciones en el sitio https://asistencia.emergenciabahia.com/. La entrega de colchones se maneja a través de inscripciones en emergenciabahia.com

El puente modular, montado por el Ejército, ya se encuentra operativo para vehículos livianos; y se habilitó la circulación en sentido ascendente, en la calle Santa Cruz (desde el centro hacia Vista Alegre); y en sentido descendente, la calle Tucumán (desde el barrio Pacífico hacia el centro).

Habrá, además, 29 centros de salud y unidades sanitarias que brindarán atención en sus horarios habituales: Centro de Salud Milstein, 9 de noviembre, Favaloro, Leandro Piñeiro, Norte, Dhama; CIC Spurr. Y las unidades sanitarias Anchorena, Sánchez Elias, Don Bosco, Villa Mitre, Bella Vista, Miramar, La Falda, Hardin Green, Villa Múñz, Aldea Romana, Saladero, Boulevard, Mariano Moreno, San Dionisio, Maldonado, Villa Bordeau, Avellaneda, Villa Delfina, Enrique Julio, Villa Ressia.

En cuanto a la atención veterinaria, se habilita en Tarija 1350 de 9 a 14 hs, Ingeniero White, al lado de la Escuela de Educación Secundaria N° 1. Se colocarán móviles de castración en Parque Independencia (Balboa 900, entrando por Munilla) y Delegación Norte (Vieytes 2700). Por último, se reciben donaciones de alimento balanceado para perros y gatos en la Oficina de Veterinaria y Zoonosis, Parque Independencia. Para turnos, se habilita el 4550377 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).

Bahía Blanca 1.jpg

Cómo sigue la búsqueda de las hermanas Hecker

Juan Pablo Fernández, fiscal general de Bahía Blanca, aseguró que las únicas dos personas que siguen desaparecidas tras el temporal que arrasó con la ciudad bonaerense son las hermanitas Hecker, Pilar (5) y Delfina (1) y que la principal hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con ellas tras desaparecer de los brazos de sus padres es que hayan sido llevadas por la corriente hacia el mar.

“Se las sigue buscando intensamente con drones, patrullajes. Es probable que la corriente, que era muy fuerte, las haya llevado hacia el mar. Es lo que señalaron sus padres en la declaración”, explicó el fiscal en una entrevista con radio Rivadavia.

Según reprodujo el investigador, los padres de las nenas Andrés Hecker y Noelia Haag, contaron que cuando los agarró la tormenta en el auto “el agua les llegaba al cuello y los tapaba a los padres y les arrancó a la chiquita de los brazos a la mamá”.

Por eso Fernández consideró “probable” que el agua haya arrastrado a las nenas hacia la costa: “No es el mar abierto, es la ría. Hay que rastrear, continuar en la búsqueda, el agua venía con mucho sedimento y dificulta aún más la búsqueda, no es que era agua limpia”.

Las nenas viajaban con sus padres rumbo a la casa de unos parientes en la localidad de Mayor Buratovich. La familia buscaba resguardarse de las tormentas, pero el desastre la agarró en plena ruta 3 y el auto, conducido por Andrés Hecker quedó atrapado en el agua y fue arrastrado.

En ese momento, el conductor de una camioneta intentó auxiliarlos, pero cuando la familia hacía el trasbordo de un vehículo a otro, una correntada más fuerte se los llevó a todos. La mamá fue rescatada horas después, pero aún no se sabe nada de las niñas. El chofer, Rubén Zalazar, murió al intentar salvarlas.