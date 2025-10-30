Trabajadores de los servicios de navegación aérea van al paro

Las medidas de fuerza alcanzarán a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) que representa a trabajadores que se desempeñan en los servicios de navegación aérea anunciaron medidas de fuerza que alcanzará a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales. Para eso, este jueves se reúne un Plenario Nacional de Delegados de Base y Congresales con el objetivo de debatir el alcance de las medidas de acción directa.

Se reclama que "a más de dos meses de haberse firmado el acuerdo, EANA -la empresa de navegación que gestiona la carga en aeropuertos- continúa sin dar respuestas concretas a los compromisos asumidos en materia de Convenio Colectivo de Trabajo. Una vez más, la empresa incumple lo firmado y demuestra su falta de voluntad para resolver los puntos que afectan directamente nuestras condiciones laborales".

Ante esta situación, y habiendo cumplido con procedimiento legal correspondiente, el día lunes 3 de noviembre se dará inicio a medidas legítimas de acción sindical, que alcanzará a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales.

"No solo se trata de falta de diálogo, sino de una clara decisión política de ignorar los compromisos asumidos y de continuar dilatando cualquier solución real", indicaron desde el gremio.

Cronograma de las medidas de fuerza anunciadas por Atepsa