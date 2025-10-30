Uno Entre Rios | El País | trabajadores

Trabajadores de los servicios de navegación aérea van al paro

Las medidas de fuerza alcanzarán a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales.

30 de octubre 2025 · 11:14hs
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) que representa a trabajadores que se desempeñan en los servicios de navegación aérea anunciaron medidas de fuerza que alcanzará a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales. Para eso, este jueves se reúne un Plenario Nacional de Delegados de Base y Congresales con el objetivo de debatir el alcance de las medidas de acción directa.

Se reclama que "a más de dos meses de haberse firmado el acuerdo, EANA -la empresa de navegación que gestiona la carga en aeropuertos- continúa sin dar respuestas concretas a los compromisos asumidos en materia de Convenio Colectivo de Trabajo. Una vez más, la empresa incumple lo firmado y demuestra su falta de voluntad para resolver los puntos que afectan directamente nuestras condiciones laborales".

La empresa multinacional sueca SKF cerrará su planta en Argentina. Importará rodamientos desde Brasil. La restructuración deja afuera a 145 trabajadores 

Multinacional SKF importará y despide a 145 empleados

Temen nueva tanda de “retiros voluntarios” de trabajadores de Unilever, algunos con más de 25 años de antigüedad que no llegan a jubilarse

Gualeguaychú: 30 trabajadores fueron desvinculados de Univeler

Ante esta situación, y habiendo cumplido con procedimiento legal correspondiente, el día lunes 3 de noviembre se dará inicio a medidas legítimas de acción sindical, que alcanzará a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales.

"No solo se trata de falta de diálogo, sino de una clara decisión política de ignorar los compromisos asumidos y de continuar dilatando cualquier solución real", indicaron desde el gremio.

Cronograma de las medidas de fuerza anunciadas por Atepsa

Atepsa cargas aeropuertos trabajadores 1

trabajadores paro aviación Tiempo Sindical
