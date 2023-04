Avanza la renovación y modernización de Salto Grande

Con más de 43 años de operación y transmisión de energía, Salto Grande inició en 2019 un plan de renovación, que se encuentra dividido en tres instancias que comprenden la renovación de la infraestructura y equipamiento electromecánico auxiliar y principal.

Entre los trabajos previstos para la segunda etapa se destacan la renovación de sistemas hidromecánicos del vertedero y casa de máquinas; recambio de sistemas de izaje, modernización de sistemas auxiliares mecánicos y eléctricos, sistemas de control, reemplazo de transformadores principales, nuevo equipamiento de potencia en 500 kV, acondicionamiento y optimización de la infraestructura civil; mejora de la gestión ambiental y social y modernización de sistemas de gestión corporativo.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande es un generador de recursos indispensables para la vida de la Argentina y del Uruguay, que implica la posibilidad de seguir trabajando y creciendo desde la región por el bien común de los países creadores, de sus habitantes, de su industria, su comercio y su desarrollo.

Es una obra multipropósito que, de manera dinámica, trabaja diariamente para el cumplimiento de sus objetivos, haciendo de cada uno de ellos uno nuevo para continuar el desafío original de cara al futuro.

Salto Grande representa un ejemplo de integración y unión entre dos pueblos que, cumplidos treinta años desde la finalización de las obras, continúa generando y transmitiendo energía eléctrica, estudiando y trabajando en beneficio de ambas naciones.

Benedetto sostuvo: “Queremos que este proceso sea un éxito, tal como viene siendo la primera etapa, y que nos permita no solo modernizar las instalaciones, sino que también siga fortaleciendo y redoblando la seguridad y previsión tanto de la generación energética como de su transmisión".

“Esa idea que nació de los pioneros de la región, de ingenieros, emprendedores, de soñadores, anhelaba un mejor futuro para sus ciudades y su querida Entre Ríos; ese rol, definido en las cartas fundacionales de Salto Grande está aún en deuda, y es un deber como un compromiso trabajar, como venimos haciendo en honrar esos principios fundantes, entendiendo que Salto Grande es más que energía: es una oportunidad permanente, y con este plan de Renovación aún más, para que Concordia, Federación, Colón, Salto, Paysandú, Entre Ríos puedan lograr una mayor desarrollo, puedan alcanzar mejores condiciones de vida para sus habitantes y empujar al desarrollo nacional”, fundamentó.

Cafiero destacó “la decisión política de Perón en 1946 de poner en marcha lo que era un proyecto, y nosotros creemos que lo esencial es realizar los compromisos. La realización es lo que se celebra, desde allí uno puede pararse y seguir creciendo. No nos podemos quedar con las presentaciones y los powerpoint, que son cada vez más bonitos: esos son recursos publicitarios, no son recursos de la política, no son recursos que mejoren la calidad de vida de argentinos y uruguayos. Los recursos de la política energética, en este caso, tienen que ver con la integración regional”.

“Cuando nosotros hablamos de integración hablamos también de obras de infraestructura y esta fue y es una obra clave a la hora de definir e identificar la integración de Argentina y Uruguay. Hoy tenemos la posibilidad, en esta larga línea de tiempo que une la iniciativa, la exploración, la realización y el presente, de decidir que queremos ser parte del futuro”, concluyó el canciller.

Yanotti del mismo modo subrayó que “estar hoy presentando el esquema de modernización nos llena de alegría. La importancia de Salto Grande, como oxígeno y pulmón del sistema eléctrico y gran regulador de los dos sistemas, el argentino y el uruguayo, es reconocida por todos, como así también la eficiencia en su funcionamiento; sabemos que Salto Grande está siempre que se lo requiere”.

En ese sentido, Albisu recalcó: “Estamos llevando adelante lo que es la binacionalidad de la manera más natural, lo que es la integración y lo que eso conlleva .Esta renovación no hace otra cosa que potenciar lo que soñaron aquellos ciudadanos de ambas orillas y lo que hoy nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante”.

Los gerentes generales de Salto Grande, Javier Murguia y Gabriel Sardi, expusieron al público el plan de trabajo para la Segunda Etapa y sus diversos estudios. La detallada exposición incluyó estudios de impacto ambiental y social, junto con sus respectivas evaluaciones.