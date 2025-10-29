Uno Entre Rios | El País | ARA San Juan

ARA San Juan: la Corte Suprema cerró la causa por espionaje contra Mauricio Macri

La Corte Suprema dejó firmes los sobreseimientos de Mauricio Macri y ex autoridades de la AFI en la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan.

29 de octubre 2025 · 12:29hs
ARA San Juan: la Corte Suprema cerró la causa por espionaje contra Mauricio Macri.

ARA San Juan: la Corte Suprema cerró la causa por espionaje contra Mauricio Macri.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la causa por presunto espionaje ilegal contra Mauricio Macri, exautoridades de la AFI y ocho agentes, vinculada a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El máximo tribunal rechazó los recursos de las querellas y dejó firmes los sobreseimientos dictados por la Cámara Federal y confirmados por Casación.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las presentaciones de los familiares, representados por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, que cuestionaban la interpretación judicial de las tareas de inteligencia y denunciaban falta de imparcialidad. La decisión, tomada sin analizar el fondo de la cuestión, deja cerrada la vía judicial contra Macri, el ex director de la AFI Gustavo Arribas, su entonces segunda Sylvia Majdalani y los ocho ex agentes involucrados.

La Justicia inició el conteo final de las Elecciones 2025. La Rioja (621 votos), Santa Cruz (728) y Río Negro (2.101), ajustadas. En Chaco (4.741).

Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida.

La Corte Suprema dejó firmes dos condenas a Guillermo Moreno y lo inhabilitó de por vida

LEER MÁS: El juez Bava rechazó la segunda recusación de Mauricio Macri

Mauricio Macri, sobreseído en forma definitiva en la causa por espionaje del ARA San Juan

Mauricio Macri (3).jpeg

La investigación se originó a partir del hallazgo de documentación en la base de la AFI en Mar del Plata, que contenía informes y registros sobre las actividades de familiares de los 44 tripulantes del submarino, desaparecido en noviembre de 2017. El juez federal de Dolores, Martín Bava, había procesado a los ex funcionarios por presunto espionaje ilegal, al entender que las tareas de inteligencia buscaban “influir en la situación política e institucional del país”.

Sin embargo, en 2022 la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos y dictó los sobreseimientos, al considerar que las acciones de la AFI se realizaron "en el marco de las facultades legales de seguridad presidencial". Esa postura fue luego ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Por mayoría, los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky sostuvieron que "ninguna de las actividades implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia" y que “no se configuró delito alguno de espionaje".

El fallo destacó que los reclamos de los familiares del ARA San Juan "eran públicos y difundidos por medios de comunicación y redes sociales", descartando la existencia de infiltraciones o seguimientos encubiertos. Además, los magistrados advirtieron que fallas en los protocolos de seguridad presidencial podrían haber representado "graves riesgos institucionales".

Con la decisión de la Corte Suprema, la causa por espionaje queda definitivamente cerrada, tras más de seis años de investigaciones y disputas judiciales. Paralelamente, sigue en marcha en la provincia de Santa Cruz otra causa vinculada al hundimiento del submarino, que investiga el presunto incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de ex oficiales de la Armada.

El ARA San Juan implosionó el miércoles 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, a unos 900 metros de profundidad, tras una falla en sus baterías. Sus 44 tripulantes murieron, y desde entonces sus familiares han encabezado reclamos de justicia que marcaron una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de la Armada argentina.

ARA San Juan Mauricio Macri Corte Suprema
Noticias relacionadas
suben las prestaciones por discapacidad: el gobierno ajusta entre 29% y 35% los valores para prestadores

Suben las prestaciones por discapacidad: el Gobierno ajusta entre 29% y 35% los valores para prestadores

Javier Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

La Comisión que investiga el Caso $LIBRA reveló que Javier Milei promocionó otra criptomoneda. 

Caso $LIBRA: la Comisión reveló que Javier Milei promocionó otra criptomoneda

Pablo Quirno prestó juramento ante Javier Milei y asumió como nuevo canciller. 

Pablo Quirno prestó juramento y asumió como nuevo canciller

Ver comentarios

Lo último

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Ultimo Momento
Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

Paraná declaró Ciudadano Ilustre al Indio Solari

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Concordiense en Río de Janeiro: Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud

Concordiense en Río de Janeiro: "Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud"

Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

Elecciones 2025: revisan resultados en ocho provincias

Policiales
Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Ovación
APB: Patronato sorprendió a Sionista

APB: Patronato sorprendió a Sionista

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

AFA aumentó 30% el valor de las entradas

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por un lugar en la final

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

La provincia
El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

El Día de la Chamarrita y el hombre detrás de esta fecha

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Qué dice la Ordenanza N° 10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes

Concordiense en Río de Janeiro: Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud

Concordiense en Río de Janeiro: "Fue un evento que nadie esperaba que alcanzara tal magnitud"

Abrió la preinscripción para el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Abrió la preinscripción para el Dispositivo de Referentes de Cuidado y Acompañamiento

Consejo de la Magistratura: se promulgó la reforma

Consejo de la Magistratura: se promulgó la reforma

Dejanos tu comentario