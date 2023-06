Aníbal Fernández atacó a Wado de Pedro: "Nunca gobernó nada"

Al ser consultado sobre la gestión del referente de La Cámpora, lo comparó con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y dijo que no se trata de pares. “’Wado’ nunca gobernó nada, no se puede tener la misma mirada que con Axel”, indicó el ministro sobre el posible contrincante que podría verse en unas primarias con Daniel Scioli, embajador en Brasil y quien ya confirmó su intención de buscar llegar a la Casa Rosada.

“A mí solo me preocupa Scioli, lo otro lo tendrán que hacer con el candidato que ellos entiendan mejor. No voy a descalificar a ninguno porque el que triunfe va a representar al Frente de Todos (FdT)”, indicó Fernández, quien insistió en su apoyo al embajador.

Aníbal Fernández agitó la interna y pidió que no fastidien al Presidente

“Creo que (el elegido para pelear la elección) va a ser Scioli, que hace la diferencia, porque tiene las posibilidades y el arrastre de su propia figura. Los demás tienen que hacer su historia de la forma que crean, no es mi interés. Estoy convencido de que Scioli gana la interna y Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires puede dar una pelea excelente”, agregó en diálogo con Radio 10.

En ese contexto, a Fernández le consultaron si consideraba que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del FdT deberían dirimirse entre solo dos listas que nucleen a las distintas posiciones que existen dentro del Gobierno, a lo que respondió: “Si yo tuviera que hablar específicamente de una definición de lo que pueda significar una PASO, debieran ser todos los que se les ocurra”. No obstante, aclaró: “La realidad es que, por respeto al electorado, debieran ser aquellos que pueden dar la estatura. Y en eso debieran ser dos, como mucho”.

Respecto de la competitividad del FdT con miras a las elecciones, evaluó: “Lo veo absolutamente competitivo. En la Argentina hay dos segmentos, no estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina de que había tres tercios. Habrá tres manifestaciones políticas, pero la verdad es que hay una que representa al peronismo fundamentalmente y todos los partidos que formamos parte del FdT (...) y otros que tienen otras visiones. Yo no me ocupo de ellos”.

Por último, al ministro le preguntaron si contempla la posibilidad de competir por algún puesto, a lo que contestó: “No. Yo soy un león herbívoro, no estoy para estas cosas. Ya está. Todo lo que pude dar, lo di. Menos presidente y gobernador, fui todo lo que podía ser. Fui ministro de cuatro presidentes. No estoy para eso, no tengo la vocación (...) Lo que quiero es ayudar, como hice toda la vida, y me gustaría poder coronar el fin de esta gestión con un resultado positivo para el peronismo”.