Alberto pedirá en el G-20 medidas para la protección del empleo

El presidente, Alberto Fernández, participará mañana de una cumbre virtual de líderes del G-20 donde planteará la necesidad de unificar esfuerzos en la cooperación sanitaria entre los países y la defensa del empleo en estos momentos de pandemia por el coronavirus.

El rey Salman de Arabia Saudita, en su calidad de presidente pro tempore del G-20, presidirá una teleconferencia con todos los jefes de Estado que conforman ese selecto club de países para analizar los efectos del coronavirus y buscar soluciones en conjunto.

Así, Arabia Saudita presidirá una reunión virtual de líderes del G-20 para coordinar tareas de cooperación en respuesta al avance de la pandemia del coronavirus.

Según confirmaron a Infobae fuentes del Gobierno, el presidente Fernández ya confirmó su presencia en esa cumbre virtual y estará acompañado allí por el ministro de Economía, Martín Guzmán; el canciller, Felipe Solá y probablemente el secretario de Asuntos Estratégicios, Gustavo Béliz.

“La idea del Presidente es plantear desde Argentina la necesidad de que en el mundo los países desarrollados participen activamente en los programas de cooperación sanitaria y se eleve un compromiso conjunto en defensa del empleo en estos momentos de crisis mundial”, explicó un allegado al Presidente.

De esta manera, el jefe de Estado argentino llevará un esquema discursivo similar al que tomó desde que estalló la pandemia pidiendo privilegiar los temas de salud y la protección del Estado por encima de la situación económica.

Claramente este esquema es un mensaje diferenciador del que tomaron algunos presidentes como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil, quienes no declararon aún la cuarentena obligatoria de toda la población ante el avance del coronavirus.

Trump dijo en las últimas horas: “Nuestro pueblo quiere volver a trabajar; la cura no puede ser peor que la enfermedad”.

Esta postura se contradice con el planteo que hizo la Argentina y varios países de Europa que integran el G-20.

Fernández incluirá en su mensaje virtual en la teleconferencia que es necesario aumentar la cooperación sanitaria teniendo en cuenta que Argentina hasta ahora sólo recibió ayuda de China.

Arabia Saudita, que ocupa la presidencia del G-20 este año, llamó la semana pasada a que los líderes hablaran en una videoconferencia en medio de las críticas que señalan que el grupo ha sido lento en su respuesta a la crisis global.

En Brasil

En Brasil ayer el número de infectados aumentó a 2.201 y la cifra total de muertes llegó a 46, tras registrarse una docena de decesos ayer.

Frenarán los cortes de servicios

Se esperaba anoche que el presidente, Alberto Fernández, firmara un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales por falta de pago que podrían incrementarse por la crisis económica profundizada por la cuarentena obligatoria para contener el coronavirus. La medida incluirá los servicios de agua, luz, Internet, cable y televisión satelital, entre otros.

La medida, cuyo alcance temporal aún no se conoce, había sido confirmada por el propio jefe de Estado el lunes. “Estamos trabajando en un DNU para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales, para que el que no pueda pagar no se quede sin agua, luz, Internet, ni cable”, en declaraciones al canal América. El decreto regiría por 180 días.

La semana pasada el titular de Diputados, Sergio Massa, precisó que el Gobierno estudiaba en qué forma implementar el DNU para evitar que aquellos que pudieran pagar los servicios dejaran de hacerlo. “El ministro (Matías) Kulfas ya está trabajando con las distribuidoras para que no haya tampoco proliferación de vivos”, sostuvo.