"Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", aseveró Alberto Fernández al referirse al escándalo por la llamada vacunación VIP, y aclaró que, cuando él se aplicó la vacuna contra el coronavirus, lo hizo "para convocar a la confianza ciudadana ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno".