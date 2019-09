Alberto Fernández dijo que "nunca hay que dar nada por ganado"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer que “nunca hay que dar nada por ganado”, en referencia a las elecciones del 27 de octubre tras disertar sobre comunicación política en la Universidad Camilo José Cela, de Madrid, en el marco de una visita a España.

“Nunca hay que dar nada por ganado, y siempre hay que estar tranquilo”, afirmó Fernández cuando un periodista le preguntó si sentía que estaba “a un paso” de ser presidente tras ganar por 15 puntos de ventaja al presidente Mauricio Macri en las elecciones PASO del 11 de agosto.

El candidato opositor hizo esta escueta valoración tras repetir de manera insistente que no iba a hacer declaraciones al encontrarse en España en el marco de un viaje principalmente con fines académicos y no electorales. No obstante, Fernández aprovechará su estancia en Madrid para reunirse mañana con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien lo recibirá en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo.

Además, anoche cenó con la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, futuro Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

Durante el encuentro abordaron el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la crisis de Venezuela, dos cuestiones que preocupan a ambos lados del Atlántico. Fernández buscó llevar tranquilidad a los socios europeos de la Argentina después de haberse mostrado muy crítico con el acuerdo de libre comercio en el pasado.

El candidato de la oposición luego de su periplo europeo afrontará el tramo final y decisivo de la campaña presidencia