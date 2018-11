Un hombre murió de una infección en su pene tras abusar de su perro

En Mallorca, España, rescataron a un perro que era violado por su dueño, el hombre murió por una infección bacteriana en su pene a causa de esos abusos.

"A nadie le gusta hablar de zoofilia, pero es algo que existe", explicó la veterinaria Marga Gallego, al diario El Mundo, tras rescatar a Wolfie un perro que era abusado por su dueño.



Gallego explicó que en los casos de abuso los animales sufren tanto como los humanos. Sobre Wolfie contó que hace un año y meido lo rescataron pero sigue teniendo secuelas: es difícil acercarse porque se pone violento. "No dejaba que te acercaras a su parte trasera. Aún hoy no le puedes lavar, ni cortar las uñas ni cepillar sin haberlo sedado antes, porque se pone muy agresivo. El trauma es tan grande que aún no está apto para la adopción", dijo la veterinaria.



Gallego reveló que la zoofilia es una práctica habitual, de hecho afirmó que hasta hace poco en los burdeles de Dinamarca había animalitos en la oferta de sexo. Ella hace más de 20 años se dedica al rescate y rehabilitación de animales y muchos de ellos son recuperados de casas donde se practica la prostitución.



Los perros abusados pueden presentar laceraciones en el pene, desgarros anales y vaginales. "Hay veces que hay que intervenir quirúrgicamente los desgarros, pero el tratamiento es sobre todo emocional. Puede que no se lleguen a recuperar nunca de las secuelas psicológicas. Algunos llegan a morir por estrés", explicó Gallego.