Sínodo: Brassesco compartió la cercanía del Papa Francisco

Luego citó las palabras del Papa: "'Los peligros a los que se enfrentaban los viajeros de Jerusalén a Jericó en la antigüedad son como las inseguras rutas migratorias a las que se enfrenta la gente hoy en día que viaja a través de desiertos, bosques y mares hostiles. Muchos son robados, despojados y golpeados, a menudo engañados por traficantes sin escrúpulos, para luego ser vendidos como mercancías. Los peligros a los que se enfrentan los migrantes y refugiados hoy en día son graves, ya que corren el riesgo de ser secuestrados, explotados, torturados y violados, y muchos no sobreviven antes de llegar a su destino. Tristemente, incluso en estos días somos testigos de cómo la gente huye de la guerra y el terrorismo'".

En otros posteos compartió palabras del cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínodo de la Sinodalidad.

"Sabemos bien que este Sínodo será evaluado en función de los cambios perceptibles que de él se deriven. Los grandes medios de comunicación, sobre todo los más alejados de la Iglesia, están interesados en los posibles cambios en un número muy limitado de temas. No voy a enumerarlos porque todos los conocemos. Pero incluso las personas más cercanas a nosotros, nuestros colaboradores, los miembros de los consejos pastorales, las personas que están comprometidas en las parroquias se están preguntando qué cambiará para ellos, cómo podrán experimentar concretamente en sus vidas ese discipulado misionero y esa corresponsabilidad sobre los que hemos reflexionado en nuestro trabajo. Y se preguntan cómo es esto posible en una Iglesia todavía resulta poco sinodal, en la que sienten que su opinión no cuenta y que unos pocos o una sola persona decide todo. Estas personas están especialmente interesadas en los pequeños pero sensibles cambios en las cuestiones que nos disponemos a tratar en este Módulo".

Y agregó el padre Brassesco: "Hay un gran deseo de que se vayan dando pasos concretos. El Espíritu va mostrando el camino, ahora faltará la decisión de cada uno de avanzar y seguir caminando juntos. Esto también se habló en los grupos de trabajo. Hay estructuras nuevas que se necesitan, pero también hay otras que ya están y que solo requiere la voluntad de hacerlas más participativas y asumir la corresponsabilidad por parte de todos".

papa.jpg Mensaje. Brassesco grabó un saludo del Papa Francisco junto a monseñor Rubén González, obispo de Ponce, Puerto Rico, para el simposio misionológico preparatorio al CAM 6. Pedro Brassesco

En una de sus referencias a las conclusiones referidas a la misión escribió: "Hubo un buen espacio para intervenciones libres, siempre sobre el tema específico de la dimensión misionera. Algunas de ellas fueron leídas y otras espontáneas. Unos apelaron más a argumentos teológicos y otros a experiencias pastorales o incluso personales. Unos destacaron lo que falta y otros priorizaron el agradecimiento por lo que ya se está haciendo. En fin, la variedad de las intervenciones muestra esa riqueza de miradas y la pluralidad de voces que es la prueba de que Dios va haciendo su obra desde nuestras particularidades, pero en un espíritu de unidad, no de uniformidad. Cada uno de los temas abordados: misión, ministerios, rol de las mujeres, episcopado, etc., despertó mucho interés, a tal punto que la lista de los que querían expresar su opinión era muy larga en cada caso. Todos tienen la posibilidad de enviar sus intervenciones por escrito a la secretaría para que sea convenientemente analizada por los teólogos expertos que, junto al equipo de redacción, realizarán las propuestas de un texto final".

Y describió los recreos durante el trabajo de los obispos. "A la tarde cada grupo trabajó sobre su propia síntesis, haciendo antes un nuevo discernimiento desde las voces escuchadas en la asamblea. Estas conclusiones son votadas en cada grupo para recibir la aprobación de sus miembros. Siempre hay posibilidad en los momentos de descanso de tomar unos mates, saludar al Papa, conocer participantes venidos de lugares muy remotos y disfrutar del encuentro fraterno".

El Sínodo finalizará el próximo 29 de octubre pero las conclusiones tal vez se conozcan el próximo año. "No creo que en este momento, ni siquiera antes de 2024, haya decisiones finales. Pero si crecemos y vivimos en sinodalidad llegarán, ya que no buscamos conclusiones dogmáticas, no hay preconceptos sobre lo que debe ser este Sínodo", explicó monseñor Gintaras Grušas, arzobispo de Vilna, presidente del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y de la Conferencia Episcopal Lituana.

Consideraciones

En el briefing del 20 de octubre sobre la marcha del Sínodo, se habló del papel de los obispos y de la corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia, de la autoridad vivida como servicio: "El obispo tiene la última palabra, no la única". La sinodalidad "puede ayudar a prevenir los abusos porque tiene que ver con la escucha y el diálogo".

La autoridad -que en la Iglesia es un "servicio" que se "ejerce descalzo"- y la cuestión de los abusos fueron algunos de los temas abordados en las intervenciones de la decimotercera (341 presentes) y decimocuarta (343 presentes) congregación general de la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada entre jueves y viernes, siempre a la manera de las intervenciones de los Círculos menores seguidas de intervenciones libres. Así lo anunció Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información, en el briefing con los periodistas.