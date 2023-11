Papa Francisco no leyó un discurso por no sentirse bien

A un mes de cumplir 87 años, el Papa Francisco advirtió que no se encuentra bien de salud, aunque siguió adelante con sus compromisos

El Papa Francisco explicó este lunes que no estaba bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a miembros de la Conferencia de rabinos europeos, pero no interrumpió las actividades de su agenda, que incluyeron un encuentro con niños de un hogar.