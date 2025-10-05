El Papa León XIV pide por el fin de la guerra en Gaza

Uno Entre Rios | El Mundo | Papa León XIV

5 de octubre 2025 · 14:18hs
El Papa León XIV expresó este domingo su profundo dolor por la situación en Gaza y realizó un llamado contundente a la paz, durante la misa celebrada por el Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice se dirigió a los fieles antes de rezar la oración del Ángelus, instando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para avanzar en las negociaciones de paz.

“Sigo profundamente dolido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza”, afirmó el Papa, quien exhortó a las partes responsables “a comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes”. A pesar del dramatismo de la situación, León XIV reconoció que “se están dando algunos pasos significativos en las negociaciones de paz” y manifestó su esperanza de que “pronto puedan dar los frutos deseados”.

El Obispo de Roma también invitó a los presentes a mantenerse unidos en la oración “para que los esfuerzos en curso logren poner fin a la guerra y nos conduzcan hacia una paz justa y duradera”. Con estas palabras, el Pontífice destacó la necesidad de compromiso tanto político como espiritual para resolver conflictos que afectan a millones de personas.

Además de la crisis en Oriente Medio, el Papa expresó su cercanía al pueblo filipino por el fuerte terremoto que sacudió la región central del país el pasado 30 de septiembre, y dedicó palabras a los migrantes y misioneros. En ese sentido, reiteró: “En primer lugar, siempre, la dignidad humana” y aseguró que “nadie debe ser obligado a partir ni ser explotado o maltratado por su condición de necesitado o de extranjero”.

El Pontífice también se refirió al resurgimiento del antisemitismo en el mundo, haciendo mención al atentado contra una sinagoga en Mánchester. “No podemos permanecer indiferentes ante el odio”, advirtió, e instó a los creyentes a ser “constructores de fraternidad y de esperanza”.

León XIV cerró su intervención agradeciendo a “los tantísimos niños que, en todo el mundo, se han comprometido a rezar por esta intención” de paz, destacando la importancia de la participación de la comunidad y de la juventud en los esfuerzos por un futuro más seguro y solidario.

