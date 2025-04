Javier Milei y la comitiva argentina despidieron al Papa Francisco

Embed | AHORA:



El Presidente @JMilei, junto a su comitiva, ya se encuentran en el Vaticano para despedir al Papa

Poco antes del amanecer en Roma había hablado con radio Mitre: una larga conversación en la que recordó su encuentro con Francisco y sus disculpas por haberlo atacado. “Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían”, dijo. Según su relato, el Papa le dijo: “No te calentés, son errores de juventud”.

El Presidente Javier Milei despidió al argentino más importante de nuestra historia: el Papa Francisco.



El Santo Padre llevó en su corazón el alma de nuestra tierra y la sembró en cada rincón del planeta. No le decimos adiós porque su legado ya es eterno.

Sus primeras horas en Roma lo tuvieron contrariado por los comentarios en medios y redes sociales sobre su no asistencia a la capilla ardiente de Francisco, ya que el vuelo presidencial aterrizó en Roma cuando ya había cerrado. Se encargó de fustigar en X y en radio a quienes señalaron ese detalle. “Me parece que raya el mal gusto, propio de cerdos”, dijo, al asegurar que la invitación que recibió era para el sábado y no para el viernes.

Milei llegó a la Plaza San Pedro 15 minutos antes del comienzo de la misa. Conversó animadamente con integrantes de la comitiva argentina, con sacerdotes y otros dirigentes que estaban cerca suyo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su mujer Brigitte se acercaron al féretro del papa Francisco y luego fueron a saludar a Milei, que conversó animadamente con el matrimonio. El mandatario argentino los había recibido el año pasado en Buenos Aires, antes de la cumbre del G20 en Brasil. A Donald Trump no pudo cruzárselo en la plaza. El norteamericano tenía asignado un lugar en la misma fila pero a bastante distancia; llegó más tarde y se fue antes que Milei.

Como presidente del país donde nació el Papa Francisco, Milei estuvo ubicado en un lugar privilegiado entre los mandatarios internacionales, al igual que Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, otro país con un tratamiento especial. Luego de las exequias ambos mandatarios se reunirán para seguir afianzando las relaciones bilaterales.