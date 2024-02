Javier Milei visitó en Israel el kibutz que sufrió ataque de Hamas y se reunió con el rabino Osher Vai

Javier Milei Israerl.jpg

"Verdaderamente esto no puede quedar impune. Hay que tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente porque esta es una nueva versión del nazismo y esto no puede permitirse", dijo Milei en declaraciones a la prensa en el lugar, ubicado al sur del Estado de Israel. Y agregó: "Esta visita sacude hasta el alma porque todas esas imágenes que han recorrido el mundo nos han llenado de espanto".