Hamas negocia la liberación de familia argentina secuestrada

Si bien no hay información oficial, Hamas aseguró que la familia argentina que fue secuestrada está muerta y quiere negociar la entrega de los cuerpos

Una delegación de la agencia de inteligencia internacional de Israel se reunió con el premier de Qatar para analizar la oferta de Hamas y finalmente rechazó las exigencias del grupo terrorista. No obstante, cabe recordar que la información sobre la muerte de la familia argentina no es oficial y que "no es posible" hacer un acuerdo sin evidencia firme de los cautivos por Hamas.