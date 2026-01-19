“Europa no será chantajeada”, dijo la primera ministra de Dinamarca en referencia a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre Groenlandia

“Europa no será chantajeada”, dijo la primera ministra de Dinamarca en referencia a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre Groenlandia

La crisis diplomática entre Europa y Estados Unidos por la soberanía de Groenlandia alcanzó un nuevo punto de ebullición este domingo. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen , lanzó una contundente advertencia a la administración de Donald Trump al asegurar que "Europa no será chantajeada", luego de que Washington anunciara la imposición de aranceles punitivos contra los aliados que bloqueen la venta de la isla ártica.

La mandataria danesa mantuvo una serie de llamadas de emergencia con los principales líderes del continente, incluyendo al canciller alemán Friedrich Merz , al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer , para coordinar una respuesta unificada frente a lo que Bruselas considera una agresión económica sin precedentes.

La amenaza de Trump: Aranceles por territorio

El presidente estadounidense confirmó que, a partir del 1 de febrero, entrará en vigencia un arancel del 10% sobre los productos de ocho países europeos (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia). La advertencia es aún más severa para mediados de año: Si para principios de junio no hay un acuerdo de venta de Groenlandia, el arancel subirá al 25%.

Trump sostiene que el control de la isla es vital para la seguridad nacional de EE. UU. y la competencia estratégica con Rusia y China en el Ártico.

Un bloque de ocho naciones emitió una declaración conjunta expresando "solidaridad total" con Dinamarca y advirtiendo sobre una "peligrosa espiral descendente" en las relaciones transatlánticas.

Dureza de la UE y defensa de valores

Frederiksen destacó que el problema trasciende las fronteras danesas y afecta los valores fundamentales de la comunidad internacional. "Queremos cooperación, no conflicto", afirmó, aunque ratificó que el Reino de Dinamarca no cederá ante la presión económica por un territorio que es autónomo y no está en venta.

La situación pone en jaque la cohesión de la OTAN, ya que Estados Unidos utiliza su poderío comercial para presionar en una cuestión de política exterior territorial. Mientras tanto, en Copenhague y otras capitales europeas, ya se analizan contramedidas legales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aranceles espejo para proteger a las industrias locales del avance de la "Doctrina Donroe".

La amenaza de Donald Trump

Sobre el control de Groenlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz tras no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. En un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, Trump culpó al país por no otorgarle el galardón.

"Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras y MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será lo preponderante (pensar en la paz)", señala el mensaje al que tuvieron acceso medios de comunicación estadounidenses. "Ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos de América", añadió el mandatario.

De acuerdo con el líder republicano, "el mundo no será seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia".