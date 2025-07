Evo Morales comparó su situación con la de Cristina Kirchner y denunció persecución política.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales , comparó su situación política con la de Cristina Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad y fue inhabilitada para presentarse como candidata. En una entrevista radial, Morales expresó: "Cuando no pueden con balas, como hicieron con la hermana Cristina Kirchner, lo hacen con leyes: primero la acusación y luego sentenciar e inhabilitar de manera perpetua".

Evo Morales criticó a Luis Arce

El ex presidente también hizo fuertes denuncias sobre su propia seguridad personal, mencionando un ataque del que asegura haber sido víctima: "Hace meses me dispararon 18 balas y no hay ninguna fiscalía que investigue". Morales señaló al presidente Luis Arce como responsable detrás de lo que considera un clima de persecución política: "Arce está detrás de todo esto".

En sus declaraciones, Morales también criticó la gestión económica del gobierno de Arce, acusando al mandatario de aplicar políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Aseguró que el actual gobierno está siguiendo la "receta" del FMI, la cual, según él, implica reducir el Estado y entregar el litio, un recurso estratégico de Bolivia.

Por último, el exmandatario reiteró su intención de ser candidato en las próximas elecciones, a pesar de la ratificación por parte del Tribunal Constitucional de que la reelección presidencial está limitada a un solo mandato consecutivo, sin posibilidad de un tercer período. Esto ha generado una creciente tensión política en Bolivia, especialmente dado el contexto de polarización y enfrentamientos internos que atraviesa el país.