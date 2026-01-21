Uno Entre Rios | El Mundo | Eloísa Quintero

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

La abogada paranaense Eloísa Quintero integra la comisión de la ONU que investiga al ex presidente de Venezuela, detenido en Estados Unidos.

21 de enero 2026 · 14:36hs
Eloísa Quintero

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro.

La abogada paranaense Eloísa Quintero, integrante de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien investiga al ex presidente de Venezuela (actualmente detenido en Estados Unidos), brindó sus apreciaciones sobre el trabajo que lleva adelante el organismo internacional.

Quintero estudió Derecho en la Universidad Nacional del Litoral y, a los 22 años, se trasladó a Alemania. Desde entonces, desarrolló su carrera profesional trabajando y viviendo en distintos países. Entre sus antecedentes se destaca su labor en Guatemala, donde integró la Comisión Internacional Contra la Impunidad, una misión de Naciones Unidas creada para investigar el deterioro y la infiltración de las instituciones del Estado.

La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial, dijo Javier Milei en Davos, en relación al reforma laboral

Javier Milei en Davos: "El capitalismo de libre empresa genera una gran tasa de crecimiento"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, en Davos, dijo que buscar “negociaciones inmediatas” por la isla y advirtió a Europa

Donald Trump descartó recurrir a la fuerza en Groenlandia

LEER MÁS: Nicolás Maduro se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York

Eloísa Quintero integra una comisión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Eloísa Quintero (1).jpeg

En 2015 se incorporó a ese organismo como consultora y, posteriormente, en 2017, asumió como funcionaria a cargo de las investigaciones y el litigio de todos los casos de corrupción. "Había desde desaparición forzada hasta licitaciones fraudulentas", señaló a Radio La Voz.

Al referirse al mandato de la comisión que integra actualmente, Quintero explicó: "El mandato busca investigar crímenes de lesa humanidad, las grandes violaciones que tienen que ver con torturas, desaparición forzada, ejecuciones, violencia sexual".

Asimismo, detalló el alcance de las investigaciones: "La investigación que se presenta al Consejo de Derechos Humanos está siempre enfocada para poder ver si existe responsabilidad del Estado en todos estos actos y esto, como tal, podría ser tomado por la Corte Penal Internacional de La Haya".

En relación con la situación en Venezuela, la abogada destacó la importancia del informe presentado por Michelle Bachelet: "Desencadenó, entre muchas otras cosas, la creación de esta misión. El informe, que fue determinante, mostró de manera muy gráfica lo que ya se sabía, se comentaba".

Finalmente, Quintero advirtió sobre la gravedad del escenario investigado: "Hay situaciones muy delicadas. Esto ya se viene documento. En la página de la misión ya han salido informes, son adelantos muy fundados de lo que ya se venía mostrado, porque la misión ya tiene unos años trabajando. Esos adelantos están sustentados. Este año vamos a tener un punto de investigación muy particular. Todo se va concatenando y ya hay elementos muy fuertes para decir que existen demasiados indicios: estos crímenes que estamos investigando se dan de manera masiva, en ese contexto, y con una participación de ciertos actores".

Eloísa Quintero Nicolás Maduro ONU
Noticias relacionadas
A horas del accidente de trenes en Andalucía, un tren chocó contra un muro de contención en Barcelona. Un muerto y 39 heridos

Otro accidente de trenes en España: un muerto y 39 heridos

Javier Milei cumple agenda desde Davos. Se reunió con ceo‘s de bancos y saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin, en la previa a su exposición en el Foro Económico. 

Javier Milei en Davos se reunió con CEOs de bancos

La decisión fue impulsada por el poder Legislativo regional. En detalle, la iniciativa fue votada hoy y tuvo 334 votos a favor y 324 en contra. La implementación del acuerdo tendrá que esperar por el momento.

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo Mercosur - UE y lo envía a la Justicia

Una ciudad de Brasil registró más de 10.000 casos de gastroenteritis

Una ciudad de Brasil registró más de 10.000 casos de gastroenteritis

Ver comentarios

Lo último

Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Ultimo Momento
Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

Indec: la actividad económica disminuyó en noviembre

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Policiales
El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Ovación
Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Liga Argentina: el clásico fue para Rocamora

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

Un ex-Patronato podría continuar su carrera en Rusia

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La FIFA evaluará modificaciones en el reglamento para acelerar el juego

La provincia
Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

Villaguay recibe el último preselectivo del Premate 2026

Villaguay recibe el último preselectivo del Premate 2026

Dejanos tu comentario