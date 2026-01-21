Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro.

La abogada paranaense Eloísa Quintero integra la comisión de la ONU que investiga al ex presidente de Venezuela, detenido en Estados Unidos.

La abogada paranaense Eloísa Quintero, integrante de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien investiga al ex presidente de Venezuela (actualmente detenido en Estados Unidos), brindó sus apreciaciones sobre el trabajo que lleva adelante el organismo internacional.

Quintero estudió Derecho en la Universidad Nacional del Litoral y, a los 22 años, se trasladó a Alemania. Desde entonces, desarrolló su carrera profesional trabajando y viviendo en distintos países. Entre sus antecedentes se destaca su labor en Guatemala, donde integró la Comisión Internacional Contra la Impunidad, una misión de Naciones Unidas creada para investigar el deterioro y la infiltración de las instituciones del Estado.

Eloísa Quintero integra una comisión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Eloísa Quintero (1).jpeg

En 2015 se incorporó a ese organismo como consultora y, posteriormente, en 2017, asumió como funcionaria a cargo de las investigaciones y el litigio de todos los casos de corrupción. "Había desde desaparición forzada hasta licitaciones fraudulentas", señaló a Radio La Voz.

Al referirse al mandato de la comisión que integra actualmente, Quintero explicó: "El mandato busca investigar crímenes de lesa humanidad, las grandes violaciones que tienen que ver con torturas, desaparición forzada, ejecuciones, violencia sexual".

Asimismo, detalló el alcance de las investigaciones: "La investigación que se presenta al Consejo de Derechos Humanos está siempre enfocada para poder ver si existe responsabilidad del Estado en todos estos actos y esto, como tal, podría ser tomado por la Corte Penal Internacional de La Haya".

En relación con la situación en Venezuela, la abogada destacó la importancia del informe presentado por Michelle Bachelet: "Desencadenó, entre muchas otras cosas, la creación de esta misión. El informe, que fue determinante, mostró de manera muy gráfica lo que ya se sabía, se comentaba".

Finalmente, Quintero advirtió sobre la gravedad del escenario investigado: "Hay situaciones muy delicadas. Esto ya se viene documento. En la página de la misión ya han salido informes, son adelantos muy fundados de lo que ya se venía mostrado, porque la misión ya tiene unos años trabajando. Esos adelantos están sustentados. Este año vamos a tener un punto de investigación muy particular. Todo se va concatenando y ya hay elementos muy fuertes para decir que existen demasiados indicios: estos crímenes que estamos investigando se dan de manera masiva, en ese contexto, y con una participación de ciertos actores".