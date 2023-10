El terrorismo nunca será la paz

Nada debe justificar lo sucedido en las últimas horas en la frontera entre Palestina y el pueblo judío. Regocijarse de las imágenes, es realmente inhumano.

En esa línea, el sentido común apareció en la gran totalidad del mundo. Y en Argentina, desde el presidente Alberto Fernández, como la totalidad de los candidatos y dirigentes políticos repudiaron el ataque de Hamas, y lo que entiendo fue un claro mensaje de marcar el rechazo, es que se lo consideró un ataque TERRORISTA. Con todas las letras hay que decir las cosas como son, sin medias tintas. Como lo hizo por ejemplo el Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet, Adán Bahl o Rogelio Frigerio, entre otros dirigentes. Todos rechazaron la violencia, la intolerancia, la destrucción, el odio y el terror.

No se puede justificar con nada lo sucedido, y si es preocupante la aceptación de lo sucedido, tal como lo hicieron el expresidente de Bolivia Evo Morales, o el presidente de Colombia Gustavo Petro.

Hay que ser bastante - ¿como decir una palabra no ofensiva, para expresar el repudio a esa postura de felicitar a los terroristas que mataron gente?, Tal vez porquerías, que no tienen sentimientos, y que son capaces de no inmutarse ante el asesinato de cualquier persona. Uno no quisiera pensar que si alguien en su sano juicio apoya a un asesino o a un terrorista, es porque se siente lo mismo.

En definitiva, cuando en la Argentina sufrimos los ataques a la embajada de Israel o a la sede de la Amia, ¿surgió la tendencia de justificarlo?. Creo que no, nadie estuvo a favor de esto.

Claro, sí hubo sectores en el país que colaboraron con los terroristas y con los gobiernos que organizaron los ataques que se justificaban por sus problemas políticos, ideológicos, culturales, históricos y territoriales con Israel. Incluso, hubo políticos que se sintieron contenidos con los terroristas que están en esos países, celebrando acuerdos más que polémicos y al borde de la ilegalidad penal. Si bien esto es otro tema, en el mundo hay una perversa idea de minimizar o “legalizar” cuando los grupos terroristas apoyados por gobiernos como el de Irán o Palestina, destruyen y matan a la población de Israel.

El problema no es de fácil solución, pero tal vez todo sería un poco más sencillo, si se rechazar de plano y sin miramientos el terrorismo.

Es obvio, que si bien no es esta la discusión por lo sucedido por estas horas en la frontera entre Palestina e Israel, se deberá exigirle a todo el mundo el respeto por el estado de Palestina, tal como lo resolvió las Naciones Unidas.

El gobernador repudió el ataque a Israel y se convoca a una movilización

Tambien es buena la oportunidad para preguntarnos, qué pasó para que este ataque fuera exitoso por parte del grupo terrorista. Es obvio que la defensa, la inteligencia y otros sectores militares de Israel no vieron semejante organización criminal en marcha. Fracasaron.

El espíritu de convivencia, respeto cultural y tolerancia que se vive en la Argentina, en Entre Ríos y en Paraná, es para destacar donde pueden sentarse a la mesa los querido ‘turcos’ con judíos y otras culturas sin tener mayores problemas. Y si bien, cada parte podría defender puntos históricos de los territorios y los problemas diplomáticos, el proceso de vinculación lleva a que se prioricen los intereses racionales, por sobre el de la violencia.

En el clásico de esta guerra que ya agota, seguramente en las próximas horas llegarán imágenes, videos y situaciones dramáticas en Palestina, donde el ejército de Israel anunció un contraataque contundente para derrotar a Hamas. Esta avanzada dejará, también muertos y dolor.

El tema es ¿cómo se puede buscar una solución, cuando la primera opción es asesinar al otro, sea como sea?. Hasta la fecha, todos los métodos fracasaron, partiendo de la base de intereses económicos y políticos a los que no les convendría lograr un proceso de diálogo y alto el fuego permanente.

Los profetas del odio y el terrorismo hoy estarán felices, frente a la inconmensurable imagen dela destrucción. Donde una vez más demuestran que la paz, está cada vez más lejos de alcanzarse en Medio Oriente.