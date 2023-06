El papa Francisco será dado de alta "en los próximos días"

Ayer, el cardenal Giovanni Battista Re había anunciado que el pontífice de 86 años regresaría a su domicilio en el Vaticano entre el "jueves o viernes".

Según Bruni, el Papa continúa la recuperación y esta mañana "se dedicó al trabajo" desde la habitación que ocupa en el piso 10 del citado hospital romano.

papa.jpg Última foto. De Francisco durante la audiencia de los miércoles, antes de ingresar al hospital para ser operado. Vaticano

Mensaje del papa en el espacio

El Vaticano puso este lunes en órbita un "satélite de esperanza" que lleva el discurso que el papa Francisco pronunció en 2020 en el que planteó que "nadie se salva solo", en lo que pretende ser un "mensaje para la humanidad" que transmitirá las palabras del pontífice desde el espacio en un trabajo conjunto de "ciencia, técnica y fe".

El satélite, un CubeSat de menos de 3 kilos de peso, despegó a las 18.35 de Argentina desde la base de Vandenberg, California, a bordo de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

Con el lema de misión Spei Satelles (Satélite de esperanza), el artefacto lleva en su interior un mensaje del papa Francisco, contenido en el Nanolibro "¿Por qué tienes miedo, todavía no tienes fe?", que recoge el discurso de Francisco del 27 de marzo de hace tres años en la Plaza San Pedro.

El lanzamiento se hizo desde el complejo de lanzamiento 4E de la empresa del empresario Elon Musk bajo el modelo "Rideshare", con varias tipos de satélites, cápsulas y vehículos aptos para el espacio contenidos en el mismo Booster reutilizable, explicaron a Télam fuentes de la compañía.

"La tarde del 27 de marzo en esa dramática situación del mundo, en la oscuridad y la lluvia, el Papa salió solo a una plaza desierta a rezar por la humanidad y a exhortar la humanidad. El mundo entero se frenó", planteó a Télam desde Estados Unidos el secretario del Dicasterio para la Comunicación vaticana, el argentino Lucio Ruiz.

"A tres años de ese día sigue vigente ese mensaje en nuestros corazones, y para no olvidarnos nunca se manda al espacio el libro que es un vector de esas palabras e imágenes. Es un recuerdo para toda la humanidad que simboliza que la bendición es universal, no tiene tiempo ni espacios y que la esperanza no mira a una religión, cultura o lengua, sino que es el patrimonio común de los seres humanos", agregó el religiosos argentino.

La llegada del libro a la órbita, desde donde transmitirá frases del Papa a radioaficionados, se dio a través de una iniciativa conjunta del Agencia Espacial Italiana, del Consejo Nacional de Investigación y del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.

"En nuestros días con tantas guerras la humanidad está puesta a prueba, y por eso es tan profunda la necesidad de manifestar de todas maneras posibles la necesidad de la fraternidad. Con este pequeño gesto hemos puesto en relación ciencia, técnica y fe, trabajando juntos para crear un símbolo de que la fraternidad es posible", agregó Ruiz.

El formato puesto en órbita es un microchip de silicio de forma de ultraminiatura en la que está toda la publicación dedicada al 27 de marzo de 2020, que comprime las 150 páginas del libro, que ocupaban unos nueve metros cuadrados de papel y ahora son unos pocos milímetros. El libro en miniatura fue bendecido por el Papa el 29 de marzo.

Para poder incluir la obra en menos de 2 milímetros por lado, el contenido digital del libro en papel se transformó en una secuencia de 0 y 1, un código binario utilizado en informática para que sea posible recuperar toda la información del libro original. leyendo la secuencia de nano orificios en la superficie.

El nanobook despegó en un Cubesat de dimensiones reducidas, que mide 10 centímetros por 10 por 34, completamente independiente y con paneles solares montados en las paredes externas. En su interior, el SpeiSat tiene varios componentes: dos ordenadores de a bordo, dos sistemas de comunicación en banda UHF con dos antenas, una batería para almacenar energía, pequeños imanes para estabilizar al satélite tras el lanzamiento y un conjunto de sensores térmicos e inerciales para realizar mediciones en el entorno espacial.

En la memoria del satélite está el archivo con los mensajes de esperanza para esparcir durante su viaje, en el recorrido que haga en una órbita heliosincrónica a unos 525 km sobre la superficie de la Tierra.

En el plano técnico, la voz del satélite será un transmisor que en la banda de radioaficionados, en la frecuencia de 437,5 MHz modulación: GMSK a 9600 bit/sy protocolo: AX.25 transmitirá mensajes tomados del Magisterio Pontificio sobre la esperanza.

"Es un pequeño gesto, pero su simbolismo es muy grande y profundo, porque queremos seguir ese pedido del Santo Padre de ser Fratelli tutti, hermanos todos, y más que nunca pidiendo por la paz. Cuando la ciencia, la técnica y la fe buscan la verdad no pueden más que lograr objetivos grandes", agregó Ruiz.

El discurso del Statio Orbis de marzo de 2020 fue recogido en un libro titulado "¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe todavía?" editado por el Vaticano y que el pontífice regala a personalidades y jefes de Estado que lo visitan.

El año pasado, en ese marco, las palabras del Papa fueron depositadas en el banco mundial de semillas, en el Svalbard Seed Vault, como "semillas de esperanza", en una iniciativa encabezada por Lucio Ruiz.