Ecuador: disponen medidas por fuga de líder narco

"Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dicten al gobierno qué hacer", dijo el presidente en el anuncio que realizó mediante un video publicado en múltiples plataformas y agregó: "Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos (...) estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Presidencia Ecuador (@presidenciaec)

Finalmente, Noboa llamó a la ciudadanía y solicitó el respaldo ante esta decisión: "Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. No vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolver la paz a todos los ecuatorianos".

La última novedad en torno a la fuga del líder narco ocurrió este lunes, cuando se procesó a dos guardias penitenciarios por su rol en el escape de Macías, quien estaba por ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad por encabezar una de las máximas organizaciones mafiosas en Ecuador y a quien se lo relaciona con el cartel mexicano de Sinaloa. El domingo un comandante de la policía advirtió la "no presencia" del criminal en su celda provisoria de traslado y se confirmó, tras un gran operativo conjunto con militares, se reportó la ausencia de 'Fito', quien estaba cumpliendo una condena de 34 años de prisión por crimen organizado, homicidio y tráfico de estupefacientes.