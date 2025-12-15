Atentado en Australia: 15 muertos en ataque antisemita

Un ciudadano detiene a uno de los tiradores. Otro de los atacantes es tomado por las cámaras de seguridad de las cercanías d ela playa Bondi, en Australia

Dos hombres, según trascendió padre e hijo, abrieron fuego el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, contra cerca de 1.000 personas que celebraban la festividad judía de Janucá. Un hombre desarmó a uno de ellos, arriesgando su propia vida.

El ataque a tiros ocurrido en la playa de Bondi en Sídney, Australia, causó 16 muertos y 40 heridos. El dato fue confirmado en el último parte oficial, donde también se precisó que los atacantes eran padre e hijo.

“La policía puede confirmar que 16 personas fallecieron y 40 permanecen hospitalizadas tras el tiroteo de ayer”, dijo en X la policía de Nueva Gales del Sur, en la madrugada del lunes. Este balance de 16 fallecidos incluye a uno de los sospechosos, que murió durante la balacera, comunicó después la policía, publicó Página 12.

Asimismo, las autoridades informaron que los autores del ataque en la playa australiana son padre e hijo. “El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital”, declaró en rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

El ataque y el desarme

Los dos hombres - de quienes no trascendió la identidad - abrieron fuego el domingo en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, contra cerca de 1.000 personas que celebraban la festividad judía de Janucá.

Los atacantes utilizaron armas semiautomáticas comenzaron a disparar contra la multitud, dejando un saldo de 16 muertes y más de 40 heridos.

El ataque, calificado de “terrorista” y “antisemita” por las autoridades, fue detenido por un hombre llamado Ahmed El Ahmed, quien se enfrentó a uno de los atacantes y logró quitarles una de las armas con las que cometían una masacre en una fiesta judía que se desarrollaba en la playa. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas.

Ahmed fue herido por otro de los atacantes e intervenido en un centro médico. Él es dueño de una verdulería en la zona, tiene 43 años de edad y es musulmán.