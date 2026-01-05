Uno Entre Rios | El Mundo | Vicepresidente

Arrestan a un hombre por destrozos en la casa del vicepresidente de EE.UU. en Ohio

Un hombre fue detenido por el Servicio Secreto tras romper ventanas en la casa de JD Vance en Cincinnati. El vicepresidente no estaba presente.

5 de enero 2026 · 12:01hs
Tensión en Ohio luego de que un hombre fuera arrestado por provocar destrozos en la casa del vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance. El Servicio Secreto detuvo al sospechoso tras la rotura de varias ventanas en la residencia ubicada en Cincinnati. Al momento del ataque, ni el funcionario ni su familia se encontraban en el lugar.

La vivienda de JD Vance está situada en el exclusivo barrio de East Walnut Hills, en Cincinnati, Ohio. El episodio ocurrió poco después de la medianoche, cuando la casa estaba vacía. Un vocero del vicepresidente confirmó que tanto él como su familia se encuentran en buen estado de salud y que habían salido de la ciudad antes de que se produjera el ataque.

Incidente en Ohio: arresto por destrozos en la casa del vicepresidente JD Vance

El sospechoso, cuya identidad no fue dada a conocer, permanece bajo custodia de la Policía de Cincinnati y fue detenido por daños a la propiedad. Desde el Servicio Secreto informaron que trabajan de manera conjunta con las autoridades locales y la Fiscalía para avanzar en la investigación y determinar cuáles serán los cargos que enfrentará el detenido.

Como consecuencia del ataque, la propiedad sufrió la rotura de varias ventanas. El barrio de East Walnut Hills es conocido por sus residencias de alto valor y su ubicación privilegiada a orillas del río Ohio.

De acuerdo con la tradición vigente desde la década del 70, JD Vance reside en el Observatorio Naval de Estados Unidos cuando se encuentra en Washington D.C., que funciona como la residencia oficial del vicepresidente del país.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuáles habrían sido los motivos del ataque ni si el sospechoso tenía algún vínculo con el vicepresidente de Estados Unidos o con su familia.

