Uno Entre Rios | Ovación | Árbitro

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

Ocurrió en un partido amateur en Villa Ceferino. Tras la conversión de un penal, el árbitro agredió a un hincha y se desató una pelea generalizada.

7 de enero 2026 · 10:28hs
Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal.

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal.

Un grave episodio de violencia se produjo durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de Neuquén, cuando un árbitro agredió a golpes a un hincha tras la ejecución de un penal y provocó un escándalo dentro del campo de juego.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en una cancha ubicada en Villa Ceferino, en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, al oeste de la capital provincial. El encuentro enfrentaba a los equipos La Cuadra y La Jarrita, en el marco de un torneo barrial.

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite.

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro.

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

LEER MÁS: Liga Paranaense: suspendieron Palermo-Neuquen por la agresión al árbitro Rodrigo Aldana

Violencia en el fútbol amateur: un árbitro desató una batalla campal en Neuquén

Árbitro.mp4

La secuencia quedó registrada en videos tomados por personas que presenciaban el partido. En las imágenes se observa que, luego de la conversión del penal y en medio de una discusión, el árbitro le propinó una trompada a un hincha que se encontraba en el lugar.

Tras la agresión, se desató una pelea generalizada en la que intervinieron jugadores, suplentes y allegados. Hubo empujones, golpes y corridas desde distintos sectores de la cancha, lo que obligó a interrumpir el encuentro.

Luego del episodio, el árbitro realizó un descargo en el que aseguró que la persona agredida no era un jugador, sino un hincha que lo habría amenazado durante todo el partido.

"Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía que me iba a pegar cuando terminara. Me iba a golpear si yo no reaccionaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba vestido como tal", sostuvo.

Otro testimonio que circuló tras los incidentes aportó un dato sobre el origen del conflicto. Según esa versión, el penal había sido ejecutado en primera instancia y atajado por el arquero, pero el árbitro ordenó repetirlo. En el segundo remate llegó el gol, lo que habría incrementado la tensión y derivado en los disturbios, según informó LM Neuquén.

Hasta la tarde del martes, ni los organizadores del torneo ni la asociación de árbitros de Neuquén habían emitido un comunicado oficial para repudiar lo ocurrido o informar posibles sanciones.

Árbitro Neuquén Violencia
Noticias relacionadas
El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional.

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Barcelona atraviesa un excelente presente y es el gran candidato al título.

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

patronato: ivan chaves conquisto su objetivo personal

Patronato: Iván Cháves conquistó su objetivo personal

Será en los senderos de Villa Urquiza.

Atardecer Villa Urquiza: trail running, naturaleza y desafío a orillas del Paraná

Ver comentarios

Lo último

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Ultimo Momento
Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Vestuario, Carrozas y Música: todo lo que se evaluó en la primera noche del Carnaval del País

Romina Gaetani rompió el silencio: Aún lo amo

Romina Gaetani rompió el silencio: "Aún lo amo"

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

Emergencia en obra pública: piden continuar trabajos paralizados

Policiales
No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Paraná: una mujer fue hospitalizada tras el incendio de su casa en barrio Macarone

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

Ovación
Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal

La provincia
Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Paraná: cuándo recorrer el Museo de la Ciudad

Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos

Senadores piden explicaciones a Mesa de Diálogo Social por distribución de alimentos

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Intendentes de la costa del Uruguay preocupados por las playas

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Fanáticos de distintos puntos del país llegarán a Paraná para ver a Lali en la Fiesta Nacional del Mate

Dejanos tu comentario