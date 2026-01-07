Ocurrió en un partido amateur en Villa Ceferino. Tras la conversión de un penal, el árbitro agredió a un hincha y se desató una pelea generalizada.

Escándalo en un torneo barrial de Neuquén: un árbitro golpeó a un hincha tras un penal.

Un grave episodio de violencia se produjo durante un partido de fútbol amateur en la ciudad de Neuquén , cuando un árbitro agredió a golpes a un hincha tras la ejecución de un penal y provocó un escándalo dentro del campo de juego.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en una cancha ubicada en Villa Ceferino, en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Ruca Choroy, al oeste de la capital provincial. El encuentro enfrentaba a los equipos La Cuadra y La Jarrita, en el marco de un torneo barrial.

La secuencia quedó registrada en videos tomados por personas que presenciaban el partido. En las imágenes se observa que, luego de la conversión del penal y en medio de una discusión, el árbitro le propinó una trompada a un hincha que se encontraba en el lugar.

Tras la agresión, se desató una pelea generalizada en la que intervinieron jugadores, suplentes y allegados. Hubo empujones, golpes y corridas desde distintos sectores de la cancha, lo que obligó a interrumpir el encuentro.

Luego del episodio, el árbitro realizó un descargo en el que aseguró que la persona agredida no era un jugador, sino un hincha que lo habría amenazado durante todo el partido.

"Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía que me iba a pegar cuando terminara. Me iba a golpear si yo no reaccionaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba vestido como tal", sostuvo.

Otro testimonio que circuló tras los incidentes aportó un dato sobre el origen del conflicto. Según esa versión, el penal había sido ejecutado en primera instancia y atajado por el arquero, pero el árbitro ordenó repetirlo. En el segundo remate llegó el gol, lo que habría incrementado la tensión y derivado en los disturbios, según informó LM Neuquén.

Hasta la tarde del martes, ni los organizadores del torneo ni la asociación de árbitros de Neuquén habían emitido un comunicado oficial para repudiar lo ocurrido o informar posibles sanciones.