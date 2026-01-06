Uno Entre Rios | Policiales | Río Gualeguay

Río Gualeguay: hallaron el cuerpo del segundo hombre ahogado

El cuerpo de la segunda persona que permanecía desaparecida en las aguas del Río Gualeguay, en Rosario del Tala, fue encontrado por la tarde.

6 de enero 2026 · 20:19hs
El cuerpo de la segunda persona que permanecía desaparecida en las aguas del Río Gualeguay, en Rosario del Tala, fue encontrado en horas de la tarde de este martes. A las 18.55, personal que se encontraba trabajando en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en la zona de Sauce Norte, realizó el lamentable hallazgo.

El hallazgo en el Río Gualeguay

Por la mañana (pasadas las 6) había sido hallado uno de los hombres, de 41 años, mientras que por la tarde se concretó el hallazgo del segundo hombre desaparecido. Según se indicó se trata del joven de 26 años, que había ingresado al agua en un primer momento.

El cuerpo fue localizado a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres se arrojaron al río Gualeguay, en una zona no habilitada

“La segunda persona que estaba siendo buscada en el Río Gualeguay, fue encontrada sin vida en el paraje conocido como Las Flores", indicaron los Bomberos Voluntarios de Gualeguay. De esta manera, y con el lamentable saldo de dos personas fallecidas, se encuentran realizando las tareas finales de la búsqueda que había dado comienzo el día domingo por la tarde.

El hallazgo del cuerpo de Ricardo Franco, de 41 años, se produjo en las primeras horas de este martes, a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres ingresaron al río.

Uno de los involucrados, un joven de 26 años oriundo de la provincia de Corrientes (identificado como Pablo Zacarías), habría caído al río sin saber nadar. El segundo hombre (Ricardo Franco), de 41 años y domiciliado en Rosario del Tala, se habría arrojado en un intento de rescatarlo.

Ambos se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del trágico episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares. Desde la Jefatura Departamental Tala se remarcó que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para el ingreso al agua.

