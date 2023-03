El entrerriano Gustavo Bou y un posible regreso a Racing

El delantero Gustavo Bou, quien actualmente se desempeña en New England Revolution de la Major League Soccer de Estados Unidos, afirmó que si vuelve a la Argentina "la primera opción va a ser Racing", club con el que fue campeón dos veces, en 2014 y 2019 (aunque en esta última ya no estaba en la institución cuando se coronó).

El atacante de 33 años, en declaraciones al diario La Nación, expresó: "Si regreso al fútbol profesional en la Argentina, la primera opción va a ser Racing. Saben el cariño y el aprecio que tengo por el club. Si se llega a dar, lo intentaré y, si no, estaré muy agradecido con toda la gente de Racing y con todo el club porque he pasado momentos maravillosos".

Más allá de su cariño por la institución de Avellaneda, la Pantera se sinceró: "Como siempre digo, el fútbol te lleva a donde el fútbol quiere y no a donde uno quiere. Hoy tengo 33 años y contrato hasta fin de año en la MLS. No sé si renovaré, si iré a otro club o si volveré al fútbol argentino, pero hoy no me permito pensar más allá del día a día".

Gustavo Bou es presidente de Nebel, el club de Entre Ríos donde comenzó

Además de reafirmar su sentimiento por la Academia, Bou contó detalles de su proyecto con Nebel, la institución donde se formó y que actualmente preside, donde encaró un proyecto para rehacer el campo de juego, entre otras cuestiones.

Sobre la posibilidad de vestir esa camiseta, confesó: "Siempre dije que mi sueño era jugar en la primera de Nebel, yo no volaba más que eso. Y las vueltas de la vida me hicieron debutar en la primera de River, jugar en varios equipos de primera división, irme afuera. Tengo todavía esas ganas de poder terminar mi carrera en el club Nebel y obviamente que no sé en qué momento se me va a dar".