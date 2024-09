El Consejo Superior de la UNER transmitirá en vivo su plenario

UNER en vivo

Para difundir el reclamo colectivo que impulsan las universidades de todo el país, se acordó que este viernes los consejos superiores de todas las universidades nacionales, sesionaran y se expidieran en apoyo al plan de lucha unificado que llevan adelante en conjunto el CIN, federaciones gremiales y estudiantiles. Además, la UNER decidió compartir en vivo la primera parte, desde su canal de YouTube.

El comunicado de la CIN

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su preocupación por el actual contexto que atraviesa el sistema universitario y convoca a la sociedad argentina a defender la educación pública y gratuita, con la "preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario".

"Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba, soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el país", apuntaron en el escrito.

Además, remarcaron que "no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo" por parte del Gobierno nacional, y que los intentos "resultaron infructuosos: hizo falta que la sociedad llenara, conmovedoramente, plazas y calles de todo el país en defensa de la universidad pública para que empezáramos a tener algunas respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver los problemas estructurales".

El CIN precisó que hoy "la situación es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial", ya que "más del 70% de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza".

En tanto, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario "abrió una esperanza y resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado", consideraron, pero al mismo tiempo que el Gobierno nacional amenaza con el veto, elevó el Presupuesto 2025 "que agrava aún más la situación".

"Como argentinas y argentinos, queremos aportar nuestro esfuerzo a la construcción de una economía equilibrada que favorezca el desarrollo y el crecimiento, pero advertimos que será solo una utopía si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegia la inversión en ciencia y educación. Es un error concebir como un gasto lo que allí se destina. Incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción científica y de conocimiento", completaron.

Solicitudes

Por esos motivos, solicitaron al presidente, Javier Milei, que no avance el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025; al Congreso que "sostengan la ley e introduzcan razonables modificaciones al Presupuesto"; y a la "sociedad argentina, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo".