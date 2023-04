Sancionarán a las empresas exportadoras evasoras

Massa anunció suspensión de CUIT e imposibilidad de acceder al mercado de cambio a empresas que no liquidaron los dólares exportados.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la suspensión de los CUIT y la imposibilidad de acceder al mercado de cambio de aquellas empresas exportadoras que no cumplieron con la liquidación de dólares exportados, hasta US$ 3.700 millones.

Al dar a conocer este miércoles las nuevas medidas en torno al Programa de Incremento Exportador , Massa apuntó a aquellas empresas "que no juegan limpio como pretendemos que lo hagan estos sectores exportadores".

"En el sistema de liquidaciones de las exportaciones argentinas, cada uno de ustedes tiene un plazo de 180 días, y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, traen lo producido por el trabajo argentino, ayudan en la programación de la política de fortalecimiento de reservas mientras que ese esfuerzo que hace la gran mayoría de los presentes, se ve desdibujado porque hay otros que especulan y que le hacen trampa al Estado", dijo el ministro ante funcionarios de su cartera y empresarios del sector.

Ante ese incumplimiento por hasta más de US$ 3.700 millones, Massa advirtió: "Vamos a ser muy duros, activando un mecanismo de suspensión del CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) vencidos los plazos establecidos en el decreto".

"Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central por US$ 3.700 millones de alguna manera se trasformen en personas no hábiles comercialmente porque les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina", amplió.

En esta línea, el ministro agregó que va a impulsar dentro de la misma medida "la imposibilidad de acceder al mercado de cambio para todas esas empresas", a lo cual subrayó: "Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer".

Acompañaron a Massa, entre otros, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; los presidentes del Banco Central, Miguel Pesce, y del Banco Nación, Silvina Batakis; y los secretarios Juan José Bahillo (Agricultura), José Ignacio de Mendiguren (Industria y Desarrollo Productivo) y Matías Tombolini (Comercio), además del director de la Aduana, Guillermo Michel.